Taylor Swift ob boku Kisovčanom

Med letošnjimi nominiranci za evropske glasbene nagrade MTV je tudi četverica iz Kisovca, Koala Voice. Ameriška pevka Taylor Swift je sicer prejela kar šest nominacij za letošnje glasbene nagrade MTV Europe, med drugim za najboljšega izvajalca ter najboljši video. Podelitev bo 12. novembra v Londonu.

Kot rečeno, med nominiranci je tudi četverica Koala Voice, ki se za nagrado poteguje v kategoriji MTV best Adria act. O zmagovalcu odločajo glasovi občinstva, in sicer na uradni povezavi. Glasovanje bo trajalo do 11. novembra, dan pozneje pa bodo nagradili najboljše, piše v sporočilu za javnost.

7 let deluje skupina Koala Voice.

Štiričlanska Koala Voice (skupino sestavljajo vokalistka in kitaristka Manca Trampuš, kitarist Domen Don Holc, basist Tilen Prašnikar in bobnar Miha Prašnikar) bo kmalu izdala drugi studijski izdelek Wolkenfabrik, ki ga bodo 26. oktobra predstavili na promocijskem koncertu v ljubljanski Cvetličarni.

»Hvala ekipama Virtual Era in Warehouse Collective, ki sta z nami ustvarili videospota za Strangers' Tides in Vede premikanja, saj sta oba pritegnila največ pozornosti v tujini. Vse to je najboljši intro za koncert v Cvetličarni in vse je del tovarne oblakov,« so ob nominaciji sporočili iz skupine.