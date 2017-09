Svetovni uspeh Maraaye: Končno lahko poveva na glas

Po Raayevih 341 pesmih je glasbenemu dvojcu Marjetki in Alešu (Raayu) Vovku le uspelo. Na družbenem omrežju sta razveselila vse svoje oboževalce, saj sta podpisala pogodbo z eno od treh največjih svetovnih založb, Warner Music.

»Končno lahko poveva na glas! Ta petek je za naju najpomembnejši dan najinega glasbenega ustvarjanja! Pravzaprav skoraj "pravljičen" dan! Izjemno sva ponosna, hvaležna in počaščena, da sva postala prva slovenska glasbenika, ki sta podpisala pogodbo z eno od treh največjih svetovnih založb, Warner Music, za cel svet! Najina nova pesem 'Diamond Duck', bo ta petek izšla po vsem svetu. To je Raayeva 341. pesem in ja ... splača se vztrajati, ne glede na vse ovire, padce, polena ... Hvala vam, ki nama stojite ob strani in vedno znova s svojimi pozitivnimi komentarji vlivate voljo! Zdaj pa držimo pesti, da bo najina "raca" osvojila čim več ljudi po svetu in doma!!! Ponosna in hvaležna za vse, kar se nama dogaja. Vaša Marjetka in Raay,« se je glasil zapis.

Iskrene čestitke!