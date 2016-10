Stray Train na obsežni turneji

Udarna domača blues rock skupina Stray Train se je odpravila na več kot mesec dni dolgo obsežno evropsko turnejo, ki jo bo peljala po klubih na Švedskem, Danskem, Nizozemskem, Irskem, v Nemčiji, Švici, Avstriji, Italiji, Franciji, Španiji, Veliki Britaniji in Belgiji. Skupno jih čaka 41 koncertov, prvega so odigrali minuli petek v Stockholmu. Gre za izjemen dosežek, saj vse preredko pišemo o uspehih domačih izvajalcev v tujini. Fantje, ki so nedavno izdali odličen album z dolgim naslovom Just 'cause you got the monkey off your back doesn’t mean the circus has left town, so se na pot podali še z dvema skupinama: Kadavar in Blues Pills. Njihove oboževalce bo še dodatno razveselila napoved, da je prvenec od konca septembra dostopen tudi na vinilu.

Stray Train so: Luka Lamut, vokal Niko Jug, bas Viktor Ivanovič, bobni Jure Golobič, kitara Boban Milunović, kitara