Stiški slavček Kristian odslej z Ribničani

Spremembe so v življenju neizogibne. Nič drugače ni na narodno-zabavni sceni, kjer se je v zadnjem času zamenjalo kar nekaj članov ansamblov. In minulo nedeljo na Večeru z Banovški v Oplotnici je v ansamblu Roka Žlindre prvič po odhodu pevca Tadeja Osvalda s pevko Barbaro Ogrinc zapel Kristian Oven iz Stične, pred kratkim še član Stiškega kvarteta. Tadej se je namreč moral posloviti zaradi službenih obveznosti, saj je član Slovenske filharmonije. Kristian pa se je z Ribničani zelo hitro ujel in skupaj se že pripravljajo na snemanje videospota za skladbo z zadnje zgoščenke, ki je izšla lani ob koncertu Mi ga pa žlindramo.

Kristiana glasba spremlja od otroštva. »Peti sem začel pri sedmih letih. Najprej sem pel v šolskem, pozneje tudi v cerkvenem zboru. Sledilo je športno obdobje, saj sem kar 14 let treniral rokomet pri Svišu iz Ivančne Gorice. Nekega dne pa smo s prijatelji peli in me je slišala prijateljica Janja, ki je vodila zbor Zborallica, pri katerem sem nato nekaj časa pel. V zboru sta pela tudi moja prijatelja iz otroštva in občasno še eden, tako da smo v kakšni gostilni velikokrat zapeli kot kvartet,« nam je zaupal Kristian. Po dveh letih se je pridružil Stiškemu kvartetu in z njimi pel dobra tri leta in pol. A od nekdaj je bila njegova skrita želja, da bi pel v narodno-zabavnem ansamblu, kar se mu je zdaj tudi uresničilo. »Nekega dne sem brskal po spletu in naletel na novico, da ansambel Roka Žlindre zapušča Tadej in da iščejo novega pevca, basista. Malo sem okleval, saj gre za zelo priznan ansambel, a je moje dekle od mene kar zahtevalo, naj jim pošljem elektronsko sporočilo. Povabili so me na avdicijo, potem sem čakal. In dočakal dan, ko me je Rok Žlindra poklical in sporočil veselo novico, da sem postal njihov član. Res sem bil vesel in zdaj že pridno vadimo, saj se čas veselic nezadržno približuje,« je presrečen Kristian, ki meni, da bo v Tadejeve škornje sicer težko stopiti. A mi smo prepričani, da so člani ansambla Roka Žlindre dobili odlično zamenjavo, kar je pokazal tudi njihov prvi nastop v Oplotnici.

Nekoliko manj veseli so v Stiškem kvartetu, a le zato, ker morajo zdaj iskati novega basista, in upajo, da ga bodo tudi našli. Na družabnem omrežju so zapisali, da jim je žal, da se je basist Kiki odločil, da glasbeno pot nadaljuje v narodno-zabavnem ansamblu. »A njegovo odločitev spoštujemo in mu iz srca želimo veliko uspeha na novi glasbeni poti, obenem pa upamo, da se naše poti še kdaj prekrižajo,« so zapisali njegovi zdaj že nekdanji pevski prijatelji.

V prenovljeni zasedbi pa se je letošnje leto na glasbeno sceno vrnila tudi skupina Harmonk'n'Roll. Novo ekipo od letošnjega leta sestavljajo bobnar Jernej Žunič, kitarist Nejc Fabjan, bas kitarist Boštjan Kokalj, harmonikar Matej Brodarič in klaviaturist Matej Zore. Kot pravijo fantje, so polni energije in že snemajo nove skladbe. Sicer pa bo letošnje leto zanje posebno tudi zato, ker bodo praznovali desetletnico delovanja. In menda pripravljajo velik žur.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.