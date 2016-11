Štirje mojstri posneli četrti album The Four

V sredo, 30. novembra, bo skupina Moonlight Sky v ljubljanskem Siti Teatru predstavila novo ploščo The Four. Velja izpostaviti, da gre za eno naših najbolj kakovostnih in izvirnih glasbenih postav. Njihov četrti album je poleg Changing Parameters drugi, ki so ga izdali pri založbi Celinka. Na njem najdemo devet avtorskih inštrumentalnih skladb, posnetih pod taktirko producenta Mateja Gobca. Skupino sestavljajo štirje izjemni glasbeniki: Miha Petric, Janez Moder, Žiga Kožar in Jan Sever. »Četrta plošča skupine Moonlight Sky je začela nastajati že pred kakšnim letom, ko sva z basistom Janezom Modrom naredila osnove za prve skladbe,« nam je zaupal Miha Petric. »Septembra 2015 se je našemu triu pridružil odličen pianist Jan Sever. K sodelovanju smo ga povabili zaradi izjemne energičnosti, ki smo jo slišali pri njegovih tango zasedbah, pa tudi zaradi njegove klasične usmerjenosti. Že zaradi uvedbe novega inštrumenta se je koncept skladanja precej spremenil. Na novi plošči je večji poudarek na interpretaciji, dinamiki in tehniki. Želja je bila, da se strukturno zahtevnejše skladbe prepletajo z umirjenimi deli, kar da izdelku večjo uravnoteženost. V letu dni smo imeli povprečno tri vaje na teden, na katerih smo vadili in razvijali ideje, nastalo je prek sto ur posnetkov z vaj. Te demo posnetke smo preposlušali pred končnim oblikovanjem komadov. V kakovost najnovejšega izdelka smo vložili vso svojo kreativnost, tehnično znanje pa tudi nezanemarljiva finančna sredstva, zato da bi bila naša avtorska glasba res posneta tako, kot se spodobi.«



Temu lahko le potrdimo, saj že po prvih nekaj sekundah poslušanja nove plošče ugotovimo, da imamo opravka z izjemno uigrano, radovedno, pogumno in energično skupino. Tisti, ki jim sledimo že dlje, lahko dodamo, da zasedba iz leta v leto raste ustvarjalno in izvedbeno. Če smo jih na začetku njihove glasbene poti na hitro označevali kot fusion skupino, potem moramo danes narediti korak nazaj, saj je njihova glasba prepoznavno avtorska in samosvoja. Prevelika, da bi jo lahko omejevali z žanri. Je pa res, da bo bolje sedla v uho ljubiteljem jazza in rocka, ki se navdušujejo nad bolj zapletenimi ritmi, izvirnimi prehodi, prelivanjem tem in melodij. The Four je izdelek, ki ne izključuje poslušalcev, obenem pa nagradi tiste, ki mu dajo priložnost in resnično prisluhnejo. Srčnost in neposrednost glasbe sta posledica dejstva, da so fantje stopili v studio uigrani in pripravljeni, saj so nameravali snemati v živo z minimalnim nasnemavanjem. »Struktura skladb je tako zelo podobna načrtovani, razen improviziranih delov. Snemanje z vrhunsko opremo in odlično oblikovanje zvoka pa sta poskrbeli za res fantastičen zvok plošče. Končna zvočna podoba posnetkov je celo presegla naša pričakovanja.« Miha je dodal, da sta fante v končni izvedbi presenetili predvsem prva in zadnja skladba na plošči, ki temeljita na improvizaciji.



Čeprav se fantje še nimajo za veterane, so na sceni že 16 let in v tem času so si nabrali številne izkušnje. »Po številu izdanih plošč smo v lepih srednjih letih. Izziv je vsaka nova kompozicija in vsak koncert, prav tako sodelovanja z različnimi glasbeniki. Letos smo veliko igrali z Goranom Bojčevskim, Markom Hatlakom in Marto Kostursko. Morda je z leti prišlo več samozavesti, ki je potrebna za vzpostavljanje stikov in organizacijo večjih koncertov. Še vedno si želimo igrati v tujini, zlasti v krajih, kjer je za našo glasbo več poslušalcev kot doma.« Domači ljubitelji njihove glasbe se bomo zbrali prihodnji teden v Siti Teatru. Obeta se izjemen večer.