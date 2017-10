Štirje letni časi z Biseri

Ansambel Biseri je v Pivki tudi letos pripravil skoraj triurni koncert, na katerem ni manjkalo odlične glasbe. »Letos smo koncept zastavili nekoliko drugače, celoten program pa smo inštrumentalno odigrali sami, kar je bil precejšen zalogaj,« pove vodja ansambla Biseri Alen Klepčar, ki ima ob sebi še sestro Sabino Klepčar ter Sandija Morela in Marijana Novaka. Mnogi pa so bili prijetno presenečeni, da so velik oder uredili v slogu retro diska in ga opremili z LED-zasloni, ogromnimi disko kroglami in seveda modernimi svetlobnimi učinki.

»Program smo sestavili iz naših najbolj prepoznavnih skladb in starejših hitov, ki so jih z nami prepevali vsi obiskovalci v dvorani. Pa seveda glasbeni gostje, ki jih je bilo letos res veliko,« pove Klepčar. Z Biseri na odru so nastopila velika imena tako slovenske kot tuje estrade, saj niso mislili le na ljubitelje narodno-zabavne glasbe, temveč tudi drugih stilov. »Naše geslo #KerToJeŽur in naš način igranja namreč vključujeta tudi pravo žurersko zabavno glasbo, in prav to je bila letos naša največja novost. Poleg vsem dobro znanih narodno-zabavnih ansamblov, kot so Ansambel Petra Finka, Primorski fantje, Naveza, Narcis, Nemir, Ansambel Jureta Zajca, Smeh, Poskočni muzikanti, Katrca, Veseli Dolenjci in drugi, so se Biserom na odru pridružili tudi zabavnjaki, kot so denimo Čuki, Alfi Nipič, Atomik Harmonik, Mladi gamsi, Dejan Vunjak, Danijel Popović. In še veliko drugih skupin, solistov in inštrumentalistov. Veliko točk je bilo pospremljenih s plesom. Plesne skupine, folkloristi in umetniški plesalci so poskrbeli še za dodaten vizualni učinek. Za krajše glasbene premore in nasmehe v dvorani pa je s humornimi točkami poskrbel vsem dobro znan poštar Peška, ki je bil brez dlake na jeziku.«

Koncert je bil v znamenju štirih letnih časov, saj so se izvajalci sprehodili skozi jesen, zimo, pomlad in poletje. Biseri so prvič javno predstavili tudi novo skladbo z naslovom Čau-čau pa-pa, na dan koncerta pa po nekaj letih izdali tudi novo zgoščenko, ki so jo poimenovali po svojem geslu #KerToJeŽur. Zadnji del koncerta so obiskovalci pospremili s stoječimi ovacijami, petje, vriskanje in smeh so doneli iz tisočih grl, Biseri pa so se z odra poslovili v popolni evforiji. Spomini na ta večer bodo seveda ostali na fotografijah in televizijskih posnetkih. Celoten koncert je namreč posnela TV Slovenija in si ga bo mogoče ogledati v začetku prihodnjega leta.