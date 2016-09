Srbski rocker postaja menih

V ranejših letih je Srđan Gojković - Gile morda živel rockersko, že skoraj razuzdano, kot se za ustanovitelja beograjske rockerske skupine Električni orgazam, ki živi že od konca 70. let, tudi spodobi. Dokler mu pred štirimi leti po golem naključju, zgolj zaradi podobnega ovitka, ni prišla pod roke knjiga z budistično doktrino. Nenadoma je imel odgovore na vprašanja o človeškem obstoju, ki so ga dolgo kljuvala, spoznal pa je tudi, da se mu brez korenitih sprememb ne piše dobro, vsekakor pa ne več dolgo življenje. »Ko vstanem, popijem skodelico čaja, nato začnem meditirati,« o spremenjenem življenjskem slogu pripoveduje ostareli rockerski maček, danes tudi podpredsednik beograjskega budističnega društva, ki že pakira kovčke. Za prihajajočo duhovno odisejado, ki ga bo prihodnje leto popeljala v Mjanmar.



Rockerska glasba in budizem zdravita dušo. O tem je prepričan vsaj Gile, ki se v teh dneh intenzivno pripravlja za pot v azijsko deželo, prepredeno s templji. Čeprav je, odkar je odkril budizem, že dodobra osvojil znanje vzpostavljanja notranjega ravnotežja. »Bistvo meditacije je, da se osredotočiš na dihanje. Zveni preprosto, a mi je sprva povzročalo prenekatero preglavico. Več kot pet minut nisem zdržal.« Čeprav danes vsako jutro meditira že polni dve uri. Zdaj morda še več, saj te dni preživlja v popolni osami, brez stikov z zunanjim svetom, njegov dan pa se vrti okoli meditacije. Da bo le pripravljen na načrtovano pot v enega izmed mjanmarskih budističnih templjev, kjer ne upa le na višjo stopnjo duhovnosti, pač pa tudi na kak dodaten kilogram.