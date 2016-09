Spomin na Lojzeta: Bil je in ostal bo eden največjih

Na današnji dan mineva natanko pet let, odkar nas je zapustil legendarni slovenski narodnozabavni glasbenik Lojze Slak. Lojze je leta 2011 v 80. letu starosti umrl za posledicami kostnega raka. Nekoč so mu zastavili vprašanje, kaj bo počel, ko ne bo več mogel igrati, on pa je brez pomisleka odgovoril: »Potem bom pa kar umrl!« Pokopali so ga ob cerkvi Sv. Vida v Šentvidu nad Ljubljano.

Slak je bil več kot pol stoletja mojster diatonične harmonike, avtor mnogih zimzelenih skladb in vodja skupine Ansambel Lojzeta Slaka. Bil je tudi navdušen planinec, zelo rad pa se je ukvarjal tudi s svojim vinogradom na Trški gori, kjer je prideloval sortni cviček. »V moji kleti je tako, kot mora bit', pa čeprav sem včasih mal' nalit'!« je nekoč hudomušno pripomnil v Slovenskih novicah.

S svojim ansamblom je Lojze slovensko narodnozabavno glasbo ponesel v tujino in jo v zadnjih letih skušal približati tudi mladim poslušalcem. Njegove skladbe, med katerimi je več ponarodelih, so izšle na več kot 100 zvočnih posnetkih. Narodnozabavno glasbeno zakladnico je obogatil z več kot 500 izvirnimi vižami in mnogimi odličnimi besedili, njegovo glasbeno smer pa še danes posnema več sto skupin doma in v tujini.