Spomin na Elvisa so zaračunali po 25 evrov

V torek zvečer se je na tisoče ljudi zbralo v Gracelandu, da bi se na predvečer 40. obletnice smrti poklonili kralju rock'n'rolla Elvisu Presleyju. Dogodka sta se udeležili tudi pevčeva in igralčeva 72-letna vdova Priscilla Presley, ki je s prisrčno dobrodošlico pozdravila goste svojega bivšega doma v Memphisu. Zborovanje je bilo uvod v slavja, ki se bodo vrstila po vsem svetu. Med množico je bila tudi 49-letna Lisa Marie Presley, pevčeva hčerka, ki je v roki držala svečo in se spominjala tragično preminulega očeta.

Organizatorji so povedali, da vsako leto na obletnico smrti organizirajo spominske slovesnosti. Letos so pričakovali okoli 50.000 gostov, ki pa so bili vznejevoljeni, saj so morali plačati 25 evrov vstopnine, medtem ko je bilo leta prej vselej zastonj. »Želeli smo zagotoviti varnost za vse, da bi lahko uživali v druženju. Tesno smo sodelovali z oblastmi,« so se izgovarjali organizatorji. Dolgoletni oboževalec Elvisa, ki je redno prihajal na spominske slovesnosti, Fred Schwartz iz Springfielda v Illinoisu, je povedal, da bi morali biti feni užaljeni, da so jim zaračunali prihod na spominsko slovesnost. »Veselil sem se, da bom znova prišel, potem pa so si izmislili vstopnino. Zdaj si ne želim iti niti v Memphis. Ljudje, ki o tem odločajo, niso ljubitelji Elvisa. To so poslovneži, korporacije. Želijo zaslužek.« Ni pa vseh razjezila vstopnina. Joe Makowski, ki je bil na več kot 80 Elvisovih koncertih, je prvič prišel v Graceland leta 1977, potem ko je kralj rock'n'rolla že umrl. Pravi, da tudi na drugih turističnih točkah po novem zaračunavajo, da bi lahko zagotovili varnost.

Priscilla in Lisa Marie sta se zahvalili množici za ljubezen in predanost. Nato se je množica s svečami v rokah tiho sprehodila mimo njegovega groba. Priscilla je bila z Elvisom poročena med letoma 1967 in 1973, tako da tehnično ni vdova. Lisa Marie se jima je rodila leta 1968, Elvis pa je umrl zaradi infarkta 16. avgusta 1977 prav na svoji posesti v Gracelandu. Star je bil komaj 42 let. Zanj je bil usoden nezdrav življenjski slog, predvsem neprimerna prehrana, stres in zloraba zdravil.