Se še spomnite v Ameriki živeče mlade pevke iz Slovenije, ki je prek spleta zbirala denar za svoj prvi album? Kampanja na portalu za zbiranje sredstev kickstarter je bila uspešna in prvenec Nomad EP je ne le ugledal luč sveta, ampak bil čez lužo celo nominiran za najboljšo pop pesem na American Songwriting Awards 2016.



Anja Kotar zdaj prihaja na dopust v Slovenijo. Oddih v rodnem kraju bo izkoristila tudi za predstavitev svojih svežih glasbenih projektov domači javnosti, med drugim tudi polnega studijskega albuma Nomad, s katerim bo prvemu dorisala piko na i. Naslov albuma ni naključje, saj je tudi Anja, ki pri rosnih 19 letih živi in študira v Ameriki, nekakšen nomad. Njen prvi album je strnjeval njene občutke ob prehodu iz Slovenije v Ameriko, v drugem pa opisuje življenje v tej državi. »Pesmi govorijo o mojem doživljanju Amerike, o ljudeh, ki sem jih srečala, o stvareh, ki sem jih videla, o nostalgiji, o pritisku za uspeh, o vedno prisotni temni plati odraščanja, o internetnem življenju otrok v Silicijevi dolini, o svobodi, ki jo občutimo, ko se usedemo v avto, poslušamo radio in se samo vozimo,« pravi.