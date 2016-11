Spal je z vsemi člani svojega benda

Na posteljnem okvirju je zbiral zarezo za zarezo, pri čemer se ni oziral na spol. Ženske ali moški, vsi so bili dovolj dobri za zadovoljitev njegovega spolnega apetita. »Kot Erroyl Flynn sem poseksal vse, kar hodi in gre,« priznava Steve Jones, kitarist britanskega ikonskega punk benda Sex Pistols. In četudi jih danes šteje že 61, se še vedno ni ustalil. In se verjetno tudi ne bo, saj je psihološka škoda, ki mu jo je prizadejala spolna zloraba v najmlajših letih, pregloboka. »O tem nisem še nikoli nikomur pripovedoval. A če zdaj pogledam v preteklost, je to botrovalo temu, da sem postal spolni odvisnik, nezmožen daljšega razmerja.«



Na torti je upihnil komaj deset svečk, ko je bil že seznanjen s svetom spolnosti. A ne po lastni izbiri in ne z dekletom, ki bi v njem prebudilo romantično hrepenenje. V spalnici stanovanja, kjer je živel z mamo in njenim partnerjem in kjer bi se moral počutiti varnega, se je nadenj namreč spravil očim. »Bil sem le – zbegan. Ni se mi podrl svet. Nisem bil zaprt v klet ali ječo. Pa vendar se je tedaj vse spremenilo, posledice pa čutim še danes, več kot pol stoletja pozneje,« prvič razkriva najbolj mračne spomine, ki so spremenili kolesje usode in jih je zdaj prelil na papir prihajajoče avtobiografije Lonely boy (Osamljeni deček). Da bi tisti, ki doživljajo podobno, vedeli, da niso sami.



Seks za pol evra



Očimov spolni napad je bil enkraten dogodek. Ponovil se namreč ni nikoli več. Toda kot bi drugi spolni predatorji zavohali Stevovo ranljivost zlorabljenega dečka, se je znašel na vrtiljaku spolne zlorabe, ki pa jo je trpel pod rokami drugih, tujih moških. »Kaos v moji glavi, očitno se mi je zrcalil na obrazu, je bil zanje priložnost. Ne dolgo po incidentu z očimom me je eden ustavil na cesti. Kot bi mi na čelu pisalo, da sem bil zlorabljen. A verjetno je večja verjetnost, da se ti to dogodi tudi v drugo in tretje, če se ti je že prej primerilo, saj ti v glavi šepeče glasek, da je to normalno,« piše kitarist, ki se je vdal neznancu s ceste. In za spolni odnos prejel plačilo. Kar je zanj nato postalo norma. Na vlaku proti Londonu je Steve pobral najstnika in mu, da ga je spolno zadovoljil v enem izmed kupejev, plačal dobrega pol evra. »Čudno je, da glede na to, da so bili moji prvi spolni odnosi vselej z moškimi, nikoli nisem pomislil, da sem morda homoseksualec. Že od ranih let sem se namreč dobro zavedal svoje spolne usmerjenosti.«



Kot mladostnik je seksal z ženskami in moškimi, podobno pa ni izbiral niti pozneje, ko je z ikonskimi Sex Pistols zakorakal na pot slave in bogastva. Ter spolne odvisnosti, ki jo je tešil povsod, z vsakomer in kadar koli. V zaodrju, na straniščih, v stranskih uličicah. »V tistem času se je seksalo vsepovprek. Vsaj jaz. Izkoristil sem vsako priložnost, ki se mi je ponudila,« se spominja divjih dni, v knjižico spolnih osvojitev pa je dodal tudi vse člane svojega benda. Vključno z Nancy Spungen, dekletom njihovega prvega glasu Sida Viciousa. Medtem ko med glavne posteljne trofeje prišteva Chrissie Hynde, pevko skupine Pretenders, ki je še pred dnevi svoje slave delala v butiku Malcolma McLarna in Vivienne Westwood. »Kadar je ona delala v trgovini, jo je zaprla, da sva seksala. Bila je prava posteljna akrobatka.«



Kraja jim je tlakovala pot k slavi



Njegova prva razvada je (bil) seks. Druga pa kraja. »Vsako jutro, ko sem se zbudil, sem pomislil, kaj bi danes ukradel,« pripoveduje glasbeno nadarjeni kleptoman, ki niti sam ne ve več, koliko tujih avtomobilov si je izposodil. »A z njimi sem se le vozil, nisem jih tudi obdržal, torej se to ni štelo za krajo.« Česar pa ne bi mogel trditi za glasbeno opremo, ki jo je nakradel in s tem bendu omogočil, da so sploh zagnali kariero. »Mislim, da si nisi mogel privoščiti vse te opreme, če nisi imel premožnih staršev. Mi vsekakor nismo imeli toliko pod palcem,« piše in pridaja, da je bila tako rekoč vsa oprema, s katero so začeli, rezultat njegove kleptomanije.