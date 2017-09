Soki tolkel po bobnih v Angliji

Doživetje še ni pozabljeno, občutki še manj,« zatrjujejo člani skupine RadioStorm. Ti so se namreč v angleškem Blackpoolu, v severozahodnem delu Anglije, udeležili Rebbelion festivala in se pridružili številnim svetovnim zvezdnikom punka, kot so Bad Religion, Pennywise, Skids, ki so na enem največjih festivalov punk glasbe na svetu nastopili že v prejšnjih letih.

Splača se vztrajati in le skupaj lahko spremenimo prihodnost naših otrok.



Fantje pravijo, da se bodo tja še vrnili. Tokrat so nastopili v posebni zasedbi, saj se jim je pridružil eden najbolj vsestranskih in zanimivih bobnarjev pri nas Marko Soršak - Soki. Soki je sicer znan kot pobudnik in gonilna sila projekta 20 za 20, s katerim slovenske osnovne šole že nekaj let opremljajo z najrazličnejšimi glasbenimi inštrumenti. Tako so pred časom opremili že 50. šolo po vrsti, ljubljansko OŠ Ledina, ki je prejela set bobnov s činelami, elektro-akustično kitaro in cajon.