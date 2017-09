Slovo od Dona Williamsa

V 79. letu starosti se je poslovil sloviti Don Williams, legenda country glasbe, ki se je med glasbeno elito zavihtel sredi sedemdesetih let in jo korenito zaznamoval. Veljal je za kavalirja v popularni glasbi, nikoli ni rinil v ospredje ali si poskušal postavljati spomenikov, kot to počne veliko njegovih kolegov. Kljub skromnosti ga pravi ljubitelji glasbe niso pozabili. Nedavno ga je Keith Urban navedel kot svojega najljubšega country pevca vseh časov.

Večina nas predolgo živi v prepričanju, da bomo tukaj ostali za vedno.

Williams je lani zaradi bolezni odpovedal turnejo. Kljub temu je bil ves čas v ospredju. Maja je skupina superzvezdnikov posnela kompilacijski album z njegovimi skladbami. V njem so se mu priklonili: Garth Brooks, Chris Stapleton, Jason Isbell, Alison Krauss, Dierks Bentley in John Prine. Stapleton velja za njegovega velikega oboževalca, saj na svojih koncerti vedno zaigra kakšno njegovo skladbo. Prav tako je bil eden od redkih country pevcev, ki so dosegli mednaroden uspeh in veliko nastopali v tujini. Med njegova goreča oboževalca spadata tudi Eric Clapton in Pete Townshend. »Zame je bil od nekdaj velik kompliment, da nekdo, ki ima rad drug glasbeni slog, kljub temu ve, kaj počneš,« je leta 1995 dejal Williams. »Na enak način spoštujem Erica. Nekaj časa sva preživela skupaj, prepričan sem, da je spoštovanje vzajemno.«

V Country Music Hall of Fame so ga sprejeli leta 2010, vendar se slavja zaradi bronhitisa ni mogel udeležiti. Poznavalci so povedali, da mu je to kar ustrezalo, saj ni maral zganjati cirkusa okoli svojega uspeha. Zanimivo je, da ni nikoli maral žarometov, čeprav je velik del življenja preživel na odru. Svoj zadnji album je posnel leta 2014 (Reflections). »Večina nas predolgo živi v prepričanju, da bomo tukaj ostali za vedno. To ni zdravo,« je bila ena njegovih poslednjih izjav. Umrl je zaradi bolezni pljuč.