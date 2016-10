Slovo legende

Po kratki, a težki bolezni se je v 71. letu poslovila pevka Ljupka Dimitrovska, velika zvezda v nekdanji Jugoslaviji. Najbolj priljubljena je bila v 70. in v začetku 80. let. Ker je prepevala večinoma vesele pesmi, pa tudi po zaslugi mladostnega videza in pričeske s frufrujem, so jo klicali Večno dekle.



Prvi album z naslovom Ljupka je izdala leta 1975 in z njim poskrbela za serijo hitov, ki so navduševali takratno mladino. V vsej svoji karieri je izdala devet albumov. Zmagovala je na številnih glasbenih festivalih v Skopju, Zagrebu in Splitu. Leta 1968 se je poročila s skladateljem in dirigentom Nikico Kalogjero, ki je napisal glasbo za večino njenih najuspešnejših popevk. Skupaj sta ostala vse do njegove smrti leta 2006. Med najbolj priljubljenimi Ljupkinimi pesmimi so Ćibu, ćiba, Ta tvoja barka mala, Ja ga hoću, a on mene neće, Godine nisu važne in Nema više ljubavi.



Poznali in oboževali so jo tudi zunaj meja takratne države. Priljubljena je bila na Češkoslovaškem in v Vzhodni Nemčiji, cenili pa so jo tudi v Franciji, Grčiji in drugih državah. Največ mednarodnih hitov je ustvarila v duetu z Ivico Šerfezijem. »Bila sva si zelo podobna, glasovno in značajsko,« je o njem dejala pred nekaj leti.



Medijev se je, še posebno zadnja leta, zelo izogibala. Kot je dejala v enem od intervjujev, je medijsko pojavljanje čutila kot preveč stresno. Zadnja leta je živela v Zagrebu, kjer je tudi pokopana.