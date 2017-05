Slovo Gregga Allmana

Gregg Allman je z bratom Duanom leta 1969 ustanovil slovito skupino The Allman Brothers Band, ki je močno zaznamovala rock sceno, še posebno na ameriškem jugu, in postala ena najuspešnejših rock skupin vseh časov. Gregg, ki je igral klaviature in prepeval, se je rodil v Nashvillu leta 1947, glasbeno pa je zorel v temnopoltem okolju ob preigravanju pionirjev bluesa, kot sta Muddy Waters in Howlin’ Wolf. Prav bluesovske korenine in izjemni nastopi v živo so skupino katapultirali med zvezde. Njena zgodba bi bila še večja, če se ne bi Duane leta 1971 ponesrečil z motorjem, star komaj 24 let. Leto pozneje se je z motorjem ubil tudi njihov basist Berry Oakley.



Gregg je bil zadnja leta zelo bolan, zaradi hepatitisa C so mu presadili jetra. Umrl je na svojem domu v mestu Savannah v Georgii.

