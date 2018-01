Slovenski zvoki bodo letos na poroki

Konec leta je ansambel Slovenski zvoki izdal težko pričakovano zgoščenko z naslovom Včasih ljubezen pač mine. Naslovni nežni valček so člani ansambla prvič javno zaigrali lani na festivalu Slovenska polka in valček v Podčetrtku. Da se je še isti večer usedel v srca poslušalcev, je bilo jasno po končanem glasovanju. Zanj so prejeli kar 9343 glasov poslušalcev in zasedli odlično drugo mesto med valčki. Temu valčku so na albumu dodali še 13 drugih izbranih skladb, še nekaj nostalgičnih valčkov, pa tudi polk in celo venček Avsenikovih melodij, pri katerem so k sodelovanju povabili legendarne glasbene goste Janeza Pera, Alfija Nipiča, Niko Legan, Nušo Derenda, Saša in Grega Avsenika, Robija Zupana in Mira Klinca. Posebno presenečenje je valček Mamici za rojstni dan, ki ga je z ansamblom kot solistka zapela Eva Lugarič, hči vodje ansambla Bojana Lugariča, ki se je kot avtor melodij podpisal pod večino skladb. Preostali avtorji, s katerimi so sodelovali pri ustvarjanju skladb, pa so Vera Šolinc, Jože Galič, Franci Smrekar, Avgust Skaza, Vilko in Slavko Avsenik, Ferry Souvan, Ivica Cvikl, Alfi Nipič in Ivan Sivec. Kot pravi Bojan Lugarič, ob katerem so v ansamblu še Zlatko Žikovšek, Tadeja Abram, Jože Drugovič, Boštjan Zajc in Mirko Kosar, je za njimi zelo uspešno leto. »Tudi zato, ker smo bili na festivalu Oberkrainer Award v avstrijskem Gradcu razglašeni za najboljši ansambel leta 2017,« pravi Lugarič, ki snema skladbe za svoj ansambel in tudi za številne druge v domačem studiu Lugoton. Konec poletja se je nekaj članov odpravilo tudi na tritedensko turnejo po ZDA, ki zanje ni bila prva. »Kar nekaj koncertov smo odigrali v Washingtonu in nato še nekaj v Kaliforniji,« še pove Bojan Lugarič. Za naslovni valček Včasih ljubezen pač mine, ki je njihova velika uspešnica, tudi zaradi čutnega besedila Vere Šolinc, so v domači Rogaški Slatini posneli tudi videospot. Članom ansambla se veliko dogaja, ne samo zaradi glasbe, pač pa tudi zaradi tega, ker je njihov član Boštjan Zajc oče našega uspešnega mladega skakalca Timija Zajca. In jasno je, da so zato to zimo zaposleni tudi z navijanjem in stiskanjem pesti za Timija. Nič manj pa ne stiskajo pesti za svojega člana Mirka Kosarja, kitarista, ki mu je ponagajalo zdravje. Zaradi tega ga je v ansamblu nadomestil prav tako odličen kitarist Mike Orešar, sicer član ansambla Igor in zlati zvoki. A je Mirko optimist in pravi, da se bo verjetno v ansambel vrnil že konec februarja. Držimo pesti, da bo res tako. Vsekakor pa morajo biti fantje spet 'v kompletu' do septembra, saj jih takrat čaka čisto prava ohcet. Njihova pevka Tadeja nam je namreč zaupala, da se bo letos poročila. Datum poroke je že znan, to je 22. september. In komu bo oddala svoje srce? Sandiju Avbrehtu, ki bo ravno ta dan praznoval tudi rojstni dan, kar pomeni, da bo imel dvojni razlog za veselje. Dva dneva prej pa ga bo imela tudi Tadeja. Tudi njen devet let mlajši Sandi je muzikant, igra bariton, zato smo bili prepričani, da sta se spoznala na kakšnem odru. »Sandi me je poznal že prej, uradno pa sva se prvič srečala in videla na koncertu v Avstriji. A resneje se je med nama začelo dogajati šele dva meseca pozneje, ko se je ženil njegov brat, mi pa smo igrali na ohceti. Od tega je štiri leta in pol,« je za revijo Suzy razkrila simpatična Tadeja. Na srečo torej ljubezen med njo in Sandijem v tem času ni minila, temveč se je še poglobila, mi pa jima na skupni poti že zdaj želimo vse dobro.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«