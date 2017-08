Slovenska narodnozabavna glasba znova ovita v črnino

V začetku tedna je boj s težko boleznijo izgubil Franc Sever, dolgoletni basist ansambla Lojzeta Slaka, poroča večina medijev, ki piše o slovenski narodnozabavni glasbi. »Kot nadarjeni glasbenik in virtuoz na kontrabasu, baritonu in berdi je prispeval h kakovosti instrumentalnega tria. Tako vsi največji uspehi Slakovega ansambla slonijo tudi na Francu Severju oz. Franetu, kot so ga klicali glasbeni prijatelji. V Ansamblu Lojzeta Slaka ​je deloval do leta 1988, ko se je odločil za samostojno odvetniško kariero.«

Sever bo pokopan v ožjem družinskem krogu.​ Iskreno sožalje družini, svojcem in prijateljem izreka tudi uredništvo spletnega portala slovenskenovice.si.