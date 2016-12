Slovenska Jelena Rozga: s steze za karting v glasbo

Nina Donelli je mlada slovenska pevka, ki je z vsakim hitom, ki ga pošlje na radijske postaje, uspešnejša. Njeno Propalo vezo si je v manj kot mesecu dni ogledalo milijon uporabnikov. Kljub temu da se zdi, da mlada Štajerka uživa zvezdniško življenje, je povsem običajno dekle. Vsak dan se namreč odpravi v službo, popoldnevi pa so namenjeni glasbi. Malo ljudi pa ve, da je tudi prava adrenalinska odvisnica. Preden se je podala na glasbene odre, je vozila karting in se celo udeleževala evropskih prvenstev. Na kartinško stezo se še danes rada odpravi, kjer si vedno da duška.

Kako se začne vaš dan?

Moj običajni dan ni prav nič razburljiv. Okoli 6. ure vstanem, se uredim, pojem zajtrk, grem v službo, kjer sem do 16. ure. V popoldanskem času sem v fitnesu, preostali čas pa posvetim glasbi. Veliko zabavnejši so dnevi, ko imam nastop, snemanje, intervju itd.

Koliko dni v tednu preživite v Sloveniji?

Lahko rečem, da sem doma bolj malo, spim pa velikokrat doma, ker živimo blizu meje in nimam daleč do Zagreba. Večkrat, ko je naporno ali pa zelo pozno, prespim tudi v Zagrebu, kjer imam tudi že začasno prebivališče.

Zakaj prepevate v hrvaščini?

Ker mi je všeč. Ta glasba mi je preprosto prišla v kri, vedno me je povsod obdajala hrvaška glasba. Želela sem si, da bi pela v hrvaščini, in ta želja se mi je izpolnila. Mislim, da je odvisno od zvrsti glasbe. Nekateri prepevajo v angleščini, operni pevci so tudi primorani prepevati v tujih jezikih ...

Zdi se, da ste na hrvaški sceni veliko bolj uveljavljeni kot v Sloveniji. Je tam lažje uspeti?

Ne morem reči, kje sem uspešnejša ali kje je lažje. Vsepovsod je treba vložiti trud in biti vztrajen. Je pa res, da so mi naši sosedje dali veliko priznanje s tem, ko sem na CMC Festivalu v Vodicah dobila plaketo za najboljšo izvajalko leta. Kamor koli pridem, me lepo sprejmejo. To mi ogromno pomeni, pa tudi to, da imam veliko podporo v Sloveniji. Ni pomembno, kje sem, glasba ne pozna meja!

Kateri trač o vas vas je najbolj nasmejal?

Teh je ogromno, takšnih in drugačnih. Eden je na primer, da sem spremenila priimek. Ljudje smo pač takšni, da nikoli ne preberemo vsega, in potem iz ene zgodbe nastane nova izmišljena.

Kdaj ste nazadnje ostali brez besed in zakaj?

Brez besed ostanem vedno znova, ko sem na odru in ljudje pojejo moje pesmi. Takšni trenutki so nepopisni, ko množica vpije in se veseli s tabo. Vedno znova me presenetijo in v tistem trenutku bi si želela ustaviti svet.

Ste kdaj dobili nespodobno povabilo in kako se je glasilo?

Na mojih družbenih omrežjih mrgoli povabil. Moram reči, da so skoraj vsa sporočila spodobna in normalna. Se pa je tudi našel kakšen predrznež, s katerim se pogovor hitro konča. To je lahko nasvet za fante: bodite spodobni in prijazni do punc.

Ste samski ali zaljubljeni?

Trenutno sem samska, do ušes sem zaljubljena v glasbo. Ko pa pride princ na belem konju, vam bom novico z veseljem razkrila.

Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni?

Doslej še ne, na srečo. Se mi pa mi ne zdi nič hudega tudi, če bi jokala. Nekatere zveze pač ne obstanejo in veliko starejših prijateljev mi je reklo, da jih je to močno prizadelo, po dveh letih pa so z novim partnerjem presrečni.

Ste imeli kdaj strastnega oboževalca, ki vam je povzročal težave?

Na srečo takšnih težav nimam, moji oboževalci so moja podpora, dobim veliko sporočil, ki mi potrjujejo, da sem na pravi poti. Se pa vedno najde kdo, ki mu tvoje delo ni všeč. Ampak nimam težav s takšnimi, vsakdo ima pravico do svojega mnenja, se mi pa zdi, da ljudje na spletu, skriti za izmišljenimi imeni, dobijo krila in kritizirajo vsepovprek.

Ste pričakovali, da boste s skladbo Propala veza doživeli takšen uspeh?

Takšnega uspeha nisem pričakovala. Nikoli ne veš, kako bo občinstvo sprejelo pesem. Moram pa priznati, da smo vsi po tihem upali in že od začetka močno verjeli v pesem. Že lep čas se trudim, vse svoje moči vlagam v glasbo in vesela sem, da se je trud obrestoval. Ob meni je odlična ekipa, ki me podpira in mi pomaga, kar je verjetno tudi pripomoglo k uspehu. Glasba je moje življenje in tako bo ostalo. Ta pesem je samo dokaz, da smo na pravi poti in dodatna motivacija za prihodnost. Po drugi strani pa je tudi velika obveznost do poslušalcev, saj se zavedam, da bodo naslednjo pesem takoj primerjali s Propalo vezo. Kar pomeni, da se bomo naslednjič potrudili še bolj in dali od sebe še več, da pripravimo še boljšo pesem.

Vas ljudje na ulicah prepoznavajo?

Večkrat me kdo prepozna, to vidim po reakcijah ko me gledajo in se pogovarjajo, ampak le redko si upa kdo pristopiti. Do zdaj me je ustavilo več punc. Verjetno res drži, da so fantje pogumni na spletnih omrežjih.

Za vas pravijo, da ste slovenska Jelena Rozga, vam ta primerjava prija?

Sama se ne primerjam z nobeno, ker želim biti ena in edina Nina Donelli. Če pa me kdo primerja z Jeleno, mi je to seveda v čast, saj je odlična pevka in želim si, da bi bila nekoč tako uspešna, kot je ona.