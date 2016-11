Slovenka, ki je obnorela Londončane

Mlada nadarjena glasbenica Ina Shai s pravim imenom Martina Šraj (24) že dve leti živi in študira v Londonu, ob študiju pa se posveča tudi ustvarjanju glasbe in prepevanju. Pred kratkim je v Sloveniji, v ljubljanskem Sputniku, predstavila svoj prvi album 'Overload', ki ga je domače občinstvo zelo lepo sprejelo. Ne da bi karkoli pričakovala, se je odločila, da bo album predstavila tudi v svoji začasni domovini Veliki Britaniji, kjer je poslušalce, ki so preplavljeni z najrazličnejšimi glasbenimi ustvarjalci z vseh koncev sveta, resnično težko pritegniti, kaj šele navdušiti. Zato jo je toliko bolj presenetilo, ko ji je uspelo popolnoma napolniti dvorano s poslušalci, ki se niso prišli le zabavat, ampak so pevko resnično želeli slišati v živo.

Ino čaka še leto študija glasbe na londonskem BIMM institutu, hkrati pa načrtuje veliko nastopov in studijskega snemanja novih pesmi. »To leto je bilo zelo delovno, a mislim, da bo naslednje še bolj. Preprosto uživam v tem, da lahko ustvarjam glasbo, največje darilo pa je tako pozitiven odziv ljudi na moje pesmi,« pravi.

