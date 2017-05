Slovenci smo se kaznovali sami

Evrovizija je skozi deseletja postala asociacija za glasbo, ples, kič, močne luči, pirotehniko in nepogrešljive škandale. Vse to nas vsako pomlad znova prelevi v poznavalce, oboževalce, gledalce in kritike. Tudi letošnja odisejada sredi Ukrajine je polna takšnih in drugačnih peripetij, grenkobe in bojnih ran. Kijev je namesto mavričnega zabaviščnega parka postal vojaško oporišče, Slovenci pa smo znova spoznali, da moramo končno najti sozvočje med stroko in glasom ljudstva.

Praznujmo raznolikost

Letošnji slogan je 'Celebrate Diversity', torej čaščenje raznolikosti, ki je sinonim za največje glasbeno tekmovanje na svetu. A težava nastane, ko se celo gostitelji ne držijo rdeče niti in na oder postavijo le moške voditelje, o pregovorno lepih Ukrajinkah pa ni ne duha ne sluha. Sicer pa v državi niso ravno naklonjeni spoštovanju pravic istospolnih skupnosti, ki so najbolj zvesto evrovizijsko občinstvo.

