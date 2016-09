Slovenci brez posluha, najbolj navdušil Ruse

V četrtek, 22. septembra, ob 20. uri bo v ljubljanskem Kinu Šiška prav poseben glasbeni dogodek. Nastopil bo pionir električne glasbe, ne zgolj v Sloveniji, temveč tudi na območju bivše Jugoslavije, Miha Kralj. Nekdanji član skupin Dekameroni in Prah se s sintetizatorji zvoka ukvarja že od sredine 70. let prejšnjega stoletja. Zbral je vrsto kultnih aparatur in leta 1980 posnel prvi elektronski album Andromeda, ki je izšel pri beograjski založbi PGP RTB, ker takrat na ljubljanskem RTV za tovrstno glasbo niso imeli posluha. Vilko Avsenik ga je na RTB povezal z Borisom Kovačičem, ki je spoznal, da ima pred seboj izjemnega glasbenika. Album Andromeda je postal velik hit. V Jugoslaviji so ga prodali v 21.000 izvodih, v tujini pa v več kot 100.000, še posebno priljubljen je bil v Rusiji. Danes originalne vinilne izdaje dosegajo tudi ceno 150 evrov. Širši slovenski javnosti je Miha Kralj verjetno najbolj znan kot skladatelj zimzelene pesmi Sava šumi, večina pa ga je poslušala, ne da bi se tega zavedala, saj je ustvaril vrsto elektronskih zvokov in krajših melodij za televizijo in radio, med drugim so Andromedo uporabili kot ozadje posnetkov smučarskih skokov. Na svoj atari je med prvimi začel izdelovati zvoke midi, ki jih je pozneje uporabljala vrsta glasbenikov, ne da bi se tega zavedala – večina jih je preprosto pokradla, zato jih je prenehal izdelovati. Vsekakor si avtor in izvajalec zasluži več pozornosti.



Dolga leta se je prebijal kot samostojni glasbenik v tako imenovanem one man bandu po različnih ljubljanskih lokalih, na koncu pa na Bledu. Osupljivo je dejstvo, da bo koncert v Kinu Šiška šele njegov drugi samostojni nastop, na katerem bo v ospredju Andromeda. »Leta 1984 ali '85 bi moral imeti koncert pred skupščino. Pred mano so nastopali Martin Krpan. Začeli so izvajati politično angažirane pesmi, zato je prišla policija in vsega je bilo konec. Jaz sem izvisel, pa sem imel vse pripravljeno, efekte in celo ognjemet. Dve leti pozneje sem imel samostojen koncert v sklopu znanstvene fantastike, potem pa nič več, ustvarjal sem doma, kupoval glasbila in se preživljal s plesno glasbo na Bledu. Tako sem nekaj zaslužil, da sem lahko še naprej kupoval opremo.« To počne še danes. Zaupal nam je, da je nedavno na ebayu kupil redko verzijo Rolandovih klaviatur, starega oberheima in električne bobne.



Leta 2014 je prejel klic iz Maribora, kjer so ga povabili na festival MFRU (Mednarodni festival računalniških umetnosti). »Povabili so me, da bi nastopil. Razmišljal sem, kaj bi lahko naredil. Potreboval sem spodbudo, dva meseca sem se pripravljal. Nič novega, stare stvari. Poslali so me v ogenj. Sledil je nastop v Kinu Šiška, kjer sem zaigral na premieri filma. Oni imajo vso potrebno opremo, ozvočenje in luči, za laserje in videoanimacije imam svojo ekipo, a vendar smo se dogovorili za koncert.« Tam je k njemu pristopil Gregor Bauman z režiserjem Dušanom Moravcem, ki trenutno z ekipo RTV Slovenija o Mihi Kralju snema dokumentarni film. Kralj nam je zaupal, da bomo v Kinu Šiška poleg skladb iz Andromede slišali še tri nove. Prav tako bo imel štiri glasbene goste, med njimi moški in ženski vokal, vendar nam več ne mara izdati, rad bi, da ostane presenečenje. Manjkale ne bodo niti njegova scenska glasba in skladbe iz novejših projektov, kot so Interstellar, Ambient, Psybient in Elektronic. Celotno vzdušje pa bo podkrepljeno z vizualnim laserskim nastopom.



»Ko sta pristopila gospod Bauman in režiser Moravec, sem sprva pomislil, da se šalita, zdaj, ko se je stvar realizirala, pa vidim, koliko sem doživel in koliko sem naredil. Da sem delček mozaika na slovenski in jugoslovanski glasbeni sceni,« je skromno pristavil Miha Kralj, ki bo na nastopu uporabljal glasbila, ki imajo veliko zgodovinsko vrednost. Čeprav ga pogosto primerjajo z Jean-Michelom Jarrom, ki sredi novembra prihaja v Ljubljano, je zanj izvedel, ko je snemanje Andromede že potekalo. Pravi, da mu je glasba veliko dala, še več pa vzela. Predajanje glasbi je močno pritiskalo na njegovo zasebno življenje, vendar se je zdaj umiril. Ima dovolj časa, da se v miru ukvarja z njo in tudi podrobno posluša druge izvajalce, kot so Tangerine Dream, za katere doslej ni našel veliko časa.