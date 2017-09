Slovenca v družbi zvezd

Slovenski Duo Claripiano, ki ga sestavljata zakonca klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kaučič, že več kot dvajset let izvaja različne skladbe za klarinet in klavir. Glasbenika z magisterijem na slovitem salzburškem Mozarteumu igrata po vsej Evropi pa tudi širše. Povsod izvajata tudi skladbe slovenskih skladateljev (krstila sta jih že štirideset) in lahko rečemo, da sta ambasadorja slovenske glasbe za ta dva inštrumenta. Lani jima je osem slovenskih skladateljev na njuno pobudo napisalo osem priredb slovenskih ljudskih pesmi raznih pokrajin za klarinet in klavir, oktobra pa sta jih izvedla na koncertu v Slovenski filharmoniji.

Igrata po vsem svetu in povsod izvajata tudi skladbe slovenskih skladateljev.

Mednarodna zveza klarinetistov (International Clarinet Association) vsako leto organizira srečanje na drugi celini. Duo Claripiano je do zdaj igral na treh, v Los Angelesu, Assisiju in Madridu. Letos sta prejela vabilo na svetovno srečanje ClarinetFest 2017 v Orlandu na Floridi. Julija je tam nastopilo 126 klarinetistov, šestnajst ansamblov klarinetov in sto deset glasbenikov na drugih inštrumentih. Na otvoritvenem koncertu 26. julija so s Filharmoničnim orkestrom iz Orlanda igrali slavni ameriški klarinetist Richard Stoltzman, dolgoletni solo klarinetist Filharmoničnega orkestra iz New Yorka Stanley Drucker in jazzovska zvezda Eddie Danniels.

Duo Claripiano je imel naslednji dan samostojni recital v dvorani Seminole Convention Center pri hotelu Hilton. Glasbenika sta izvedla tri skladbe slovenskih skladateljev Histria et amor Andreja Makorja, Oblaki so rudeči in Petelinček je zapieu Tadeje Vulc in Kresno Helene Vidic. Publika je z aplavzi pozdravila slovenski duo in bila navdušena nad virtuoznimi in tudi zelo melodičnimi priredbami slovenskih ljudskih pesmi v inštrumentalni izvedbi. Zlasti ju je bila vesela prof. Julia Heinen z Univerze Northridge v Los Angelesu, ki je Duo Claripiano gostila na podobnem srečanju že leta 2011 v Los Angelesu.

Založba kaset in plošč RTV Slovenija je izdala CD z vsemi osmimi skladbami, Društvo slovenskih skladateljev je izdalo notno zbirko, oba umetnika bosta predstavila vseh osem skladb in CD na koncertu, ki bo 25. avgusta v Mestnem muzeju v Ljubljani.