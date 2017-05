Sledili so srcu in zmagali

Dober mesec po festivalu se je evforija ob zmagi že polegla in Rok Štravs, Ivan Rakovič, Žiga Kovačec in Anton Lesnik, člani ansambla Glas, žanjejo sladke sadove. Pravijo, da si bodo ta edinstveni dogodek zapomnili za vselej, saj so osvojili to, o čemer so vedno sanjali. »Ko smo zapuščali Podčetrtek, smo bili neizmerno srečni, čustva in čudoviti občutki so kar vreli na plan. V bistvu takrat še nismo povsem dojeli, kaj se je zgodilo. A smo tudi v avtu še kar peli, saj glasovci vedno pojemo. Utrujenosti sploh nismo čutili, tako polni adrenalina in emocij smo bili. To nas je držalo pokonci še nekaj dni. In nas drži še zdaj, ko smo misli že zbistrili,« so nam zaupali fantje, ki niso verjeli, da bo veliki met uspel ravno njim.



Tekle so solze



To pa zato, ker so bile vse letošnje skladbe izjemne. »Ko smo slišali vseh 12 skladb prav toliko odličnih izvajalcev, smo menili, da se lahko vsaka uvrsti na vrh. A tako kot imajo vsake oči svojega malarja, ima vsak poslušalec svoj okus. Menimo pa, da je bil letošnji festival res kakovosten in bodo vse skladbe našle poslušalce. Pravzaprav veliko poslušalcev,« so prepričani člani ansambla Glas. Seveda pa smo na odru videli tudi solze, ko so ansambli zaigrali zmagovalcem in se jim tako poklonili. Kot pravijo glasovci, je bilo letošnje druženje na tem dogodku res nekaj posebnega, saj so uživali vsi, tudi organizatorji, med člani ansamblov pa so se spletle nove prijateljske vezi.



»Solze pa so tekle tudi zato, ker res nismo pričakovali, da bo ravno naša skladba, ki smo jo ustvarili sami in je zato del nas, čudovito besedilo pa je prispevala Vera Šolinc, najbolj všeč ljudem. In ne nazadnje tudi mi sledimo svojemu srcu in počnemo v življenju tisto, kar nas najbolj veseli, torej igramo in prepevamo,« pravi pevec ansambla Glas in avtor melodije Ivan Rakovič. Ob takšnem uspehu so tudi ure in ure vaj in trdega dela hitro pozabljene. Fantje še zdaj prejemajo čestitke. In katere so bili najbolj veseli? »Od vseh, še posebno pa od naših najbližjih, družin, prijateljev in drugih, ki nam nekaj pomenijo. Je pa vsako iskreno čestitko lepo slišati, naj bo iz katerih koli ust,« so še povedali Zrečani, ki imajo zdaj dovolj zagona in motivacije za nadaljnje delo. In upajo, da bodo zmago kar najbolje unovčili.