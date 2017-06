Slavljenčevo darilo

Običaji velevajo, da tisti, ki praznuje rojstni dan, prejema darila, pri Zdravku Čoliću pa je bilo letos malo drugače. Bosanski pevec, ki je 30. maja praznoval 66. rojstni dan, je ob svojem prazniku obdaril oboževalce.



Prav na zadnji majski dan ob 12. uri je Čolić na spletnem kanalu youtube predstavil svojo novo pesem Mala. Besedilo in glasba njegove nove pesmi sta delo še enega znanega glasbenika z Balkana Momčila Bajagića - Bajage. Čolić je povedal, da pesem napoveduje tudi nov, že 15. album, ki ga bo izdal jeseni. Hkrati s pesmijo so oboževalci videli tudi videospot, lepo romantično zgodbo, posneto pod taktirko režiserja Aleksandra Kerekeša - Kekyja. Ekipa, vključno z glavno glasbeno zvezdo, je snemala na čudovitih lokacijah v Črni gori, neznanih celo mnogo Črnogorcem.



Glasbenik je sicer javnosti pred kratkim razkril, da njegove izkušnje z oboževalci niso bile vselej prijetne. »Nekoč je ena od oboževalk napadla mojo ženo in jo opraskala po obrazu. Sandra se je poskušala izmakniti, a ji to ni uspelo. Na srečo se je vse končalo brez večjih posledic,« je povedal pevec.



Čolić je eden najuspešnejših pevcev nekdanje Jugoslavije. Med zvezde ga je izstrelil nastop na Pesmi Evrovizije. Po njej je napisal svoj veliki hit Ona spava, ki je bil prodan v 150.000 izvodih. Kmalu je postal velika zvezda, na roke pa mu je šel tudi simpatičen videz, ki mu je zagotavljal naklonjenost oboževalk. Vrhunec njegove kariere je bil konec 70. let. Takrat je med drugim izdal svoj najuspešnejši singel Druže Tito mi ti se kunemo – prodanih je bilo kar 300.000 izvodov. Vse do leta 1992, ko se je začela vojna v Bosni in Hercegovini, je bila njegova kariera bleščeča, nato pa je bil prisiljen narediti glasbeni premor. Po letih tišine je leta 1997 izdal deveti album Kad bi moja bila.