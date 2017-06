Slab sloves se ga drži

Alen Vitasović je že leta na glasbeni sceni, njegova pot pa je nenehno prepletena s škandali. Zdaj je istrski pevec o tem spregovoril z mediji, razkril pa je tudi več o odnosu, ki ga imata z ženo Sandro. Par ima dva otroka, 21-letnega sina Ivana in 15-letno hčerko Mijo. »Vsi vedo, da se me drži slab sloves, sto let sem na sceni. Ve se, da sem bil vpleten v škandale, še posebno v povezavi z določenimi boleznimi, alkoholizmom in podobnim,« je dejal Vitasović.



Eno od afer, o katerih govori, je 49-letnik povzročil pred dvema letoma, ko je pijan prišel na snemanje televizijskega kviza. Ker je bil pred nastopom živčen, je hotel v televizijski kantini popiti bevando, a mu je niso hoteli dati rekoč, da ne strežejo alkohola. Te besede so pevcu dvignile pokrov: stekel je iz medijske hiše, preskočil ograjo, stekel v bližnji lokal in se tam takoj pohvalil, da nastopa v kvizu. V oddaji na koncu ni nastopil, saj je bil po besedah televizijcev preveč pijan.



Zdaj glasbenik in igralec, ki med drugim nastopa v telenoveli Prepovedana ljubezen (Zabranjena ljubav), jadikuje, da se ne more znebiti nalepke alkoholika. Trdi, da se trudi, a ga ljudje kljub temu gledajo posmehljivo. »Lahko si trezen deset let, enajsto leto pa popiješ en špricar in si znova vse zafrknil,« meni. Glasbenik se je med največjo slavo poročil z učiteljico iz Ližnjana, s katero sta nedavno slavila 22-letnico zakona. Pravi, da je za zakon pomembna ljubezen, še pomembnejše pa je spoštovanje. Kot pravi, sta otroka edina človeka v njegovem življenju, ki ga nista nikoli razočarala. »Otroci te čutijo v srcu, rada imata svojega očeta in vesta, da ju ta nikoli ni ogoljufal in jima ni ničesar slabega storil. Dal sem jima vse, kar sem lahko,« pravi Alen.

