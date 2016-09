Šestdeset vrst piva in pesem za mir na svetu

KOPER – Leta 1969 se je odvil najslavnejši rock festival na svetu Woodstock, zgodovinski mejnik in simbolni dogodek hipijevske dobe. Dobe, ki so jo zaznamovale tri besede: mir, glasba in ljubezen. Prireditev z imenom Glasbeni in umetniški sejem v Woodstocku je bila med 15. in 18. avgustom na polju kmeta Maxa Yasgurja v mestecu Bethel v ameriški zvezni državi New York.



Festival je obiskalo okoli 400.000 ljudi, kar je presenetilo vse, organizatorje, oblasti in bližnje farmarje. Ti ga niso hoteli v svoji bližini, promet je bil blokiran (sicer bi prišlo še več udeležencev), guverner New Yorka je celo razmišljal, da bi na prizorišče poslal 10.000 pripadnikov nacionalne garde, organizatorji pa od vse zbrane množice niso mogli pobrati vstopnine. Grozila je nevarnost, da bi nekontroliran kaos povzročil divjanje množice. A to se ni zgodilo. Dogodek je minil brez večjega incidenta!

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.