Šefica glasbenikov pisateljica

Vsestranska slovenska glasbenica Tinkara Kovač, tudi predsednica Sindikata glasbenikov Slovenije, bo danes zvečer na Šebreljski planoti ob arheološkem parku Divje babe, najdišču neandertalčeve piščali, odigrala solistični koncert, pravi, da gre za večerni recital, posvečen flavti.

Kar sploh ni nenavadno, če vemo, da je Kovačeva ena najboljših flavtistk pri nas (in širše), srčika večera pa se skriva v dejstvu, da bo prava zvezda na koncertu – piščal. Poleg piščali pa tudi njena prva knjiga. Gre za predstavitev najstarejšega glasbila na svetu, neandertalske piščali tidldibab.

Slovenskim glasbenikom razmere za ustvarjanje, publiki pa možnost, da pride v stik s svojo lastno kulturo in jezikom.



Najdba je dobila ime po začetnicah tistih, ki so jo osmislili kot glasbilo – arheologa Ivana Turka in glasbenika Ljubena Dimkaroskega – ter po arheološkem parku Divje babe. Z zbirko zgodb Flavtofonije (ilustracije je prispevala Kiki Klimt) želi Kovačeva na pravljičen in tudi poučen način predstaviti različne piščali sveta prek junakinje Tinke Tonke Flavtofonke. No, tako; domači glasbeniki pa še zdaj niso pozabili njene izjave, da je treba slovenskim glasbenikom zagotoviti razmere, da lahko še naprej ustvarjajo – publiki pa možnost, da lahko pride v stik s svojo lastno kulturo in jezikom. Zgodba o piščali iz Divjih bab je zagotovo nekaj v tej smeri!