Še bova igrala na klopci

To je slavna klopca, na kateri se je vse začelo, in zvesta ji bosta še naprej. Foto: osebni arhiv

Timotej Willewaldt in Lenart Prek, združena pod imenom Wildart, sta s svojo divjo umetniško žilico dokazala, da sta lahko violina in violončelo zmagovalna kombinacija tudi zunaj klasičnih krogov. Zaupala sta nam svoje občutke po osvojenih 50.000 evrih in v kakšni navezi bosta ostala z Ladom. Popeljala sta nas na mesto, kjer se je vse začelo, in obljubila, da se bosta na slavno klopco ob Blejskem jezeru še vrnila.

Tako majhna dežela, pa toliko nadarjenih biserov, bi lahko dejali po še eni sezoni oddaje Slovenija ima talent. Da mora imeti zmagovalec veliko več kot le obrtniško spretnost, dokazujeta komaj 14-letna gorenjska mladeniča, ki slišita na ime Wildart. Timotej in Lenart sta seveda odlična glasbenika, povrhu pa tako nabrita, da vam v njuni družbi ne more biti dolgčas. Trenutno preživljata najbolj nore tedne v svojih mladih življenjih in ustvarjata trdne temelje za nadaljnjo, po nekaterih napovedih celo kariero svetovnih razsežnosti.

