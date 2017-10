Šarac in Tereza le prijatelja, nič več

Goran Šarac najbolj ceni iskrena prijateljstva in eno globljih goji s hrvaško zvezdo Terezo Kesovija. Za njen nedavni 79. rojstni dan ji je javno čestital in zaželel vse dobro, predvsem pa se je pohvali, naj vsi vidijo, kako se imata rada.



Ona je namreč botra sinu Reneju, zato se kot družinski prijatelji že vrsto let obdarujejo ob osebnih praznikih. Diva ima zadnje čase nemalo zdravstvenih težav, vendar se še vedno posveča petju. Kadar je le mogoče, obišče Gorana in njegova sinova, do katerih čuti neizmerno ljubezen. Ob tej častitljivi obletnici življenja ji tudi mi želimo še veliko navdiha, moči in dobrega glasu, da nas bo lahko navduševala s svojimi zimzelenimi uspešnicami.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«