Samantha Fox bo pela s slovenskimi  rockerji

Mokre sanje slehernega moškega iz osemdesetih so se uresničile fantom skupine San Di Ego. S priredbo uspešnice Touch Me, s katero se je med zvezde izstrelila britanska senzacija Samantha Fox, so navdušili seks ikono, katere plakat je v 80. letih visel v sleherni avtomobilistični delavnici. Bila je najbolj fotografirana ženska v obdobju disco popa, vsi pa jo prepoznajo po njenem buhtečem oprsju. Za mlajše generacije jo lahko primerjamo s priljubljenostjo Kim Kardashian, čeprav se je na vrh prebila izključno s svojim glasom in stasom. Po številnih aferah z rockerji, nekaj let je bila v zvezi s pevcem in kitaristom skupine Kiss Paulom Stanleyjem, je zvezdnica vsem moškim v posmeh leta 2003 razkrila, da jo privlačijo ženske, saj je bila že nekaj let zaljubljena v svojo menedžerko Myro Stratton.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.