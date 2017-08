S Slovenko in v belokranjski noši po nagrado

Patrik Luka Cekuta, Dino Subašić in Matic Pašič so že v rani mladosti, ko so se še igrali v vrtcu, čutili, da se med njimi pretaka posebna energija, in z leti se je le še krepila. Fantje so ostali dobri prijatelji vse do danes, ko osemnajstletnike mnogi poznajo pod imenom Mladi Belokranjci.



Že v otroških letih je vsem trem fantom prirasla k srcu domača, narodno-zabavna glasba. »Še posebno pa verzi, namenjeni dekletom, domovini in prijateljem, zato smo začeli s harmoniko potovati iz kraja v kraj in med ljudi prinašati dobro voljo,« nam povedo fantje, ki se jim usta vedno, ko stopijo na oder, razlezejo v širok nasmeh. Vodja ansambla je Patrik, ki igra harmoniko in poje, obenem pa skrbi za organizacijo nastopov in koncertov pa tudi redne vaje. Ustvarja tudi nove, razgibane melodije ter besedila. Dino je basist in pevec, ki je odgovoren za stike s publiko med nastopi pa tudi za to, da vsi vokali pravilno zvenijo.



»Vsak nastop okrasi z lepo besedo, hkrati pa uživa v petju. Napiše tudi kakšno besedilo za katero od avtorskih skladb,« ga pohvalita prijatelja. Matic je kitarist, po duši rocker, ki pa ga že od mladih nog spremlja domača glasba. »Ko se na nastopih stemni, pa ne more iz svoje kože in poskrbi, da se zbrana družba sprosti tudi ob ritmih rock'n'rolla,« izvemo. Kot pravijo fantje, so vrhunec avtorskega ustvarjanja dosegli z avtorsko skladbo z naslovom Kresnička, za katero so posneli svoj prvi videospot.



Pesem so odlično sprejeli tudi poslušalci. Na glasbeni poti so vselej iskali potrditev za svoje delo in jo dobili. »Poleg pozitivnih mnenj naših mentorjev Jake Janca, sicer kitarista v ansamblu Petra Finka, ter Slavka Pluta, nekdanjega vodje ansambla Slavček, smo se o tem, da naše delo ni brezplodno, prepričali decembra lani na narodno-zabavnem festivalu v Dolenjskih Toplicah, kjer smo osvojili zlatega termalčka pa tudi nagrado za najboljšo inštrumentalno izvedbo. Sledili so nastopi, vaje in ustvarjanje nove pesmi o Slovenki in njeni deželi. Z našo Slovenko smo v belokranjskih narodnih nošah odpotovali na letošnji 47. festival Števerjan in tam z njo osvojili drugo mesto,« so veseli Patrik, Dino in Matic. In prav nastop v Števerjanu, kjer so prepričali strokovno komisijo, jim bo ostal v še posebno lepem spominu. Ker so hoteli besedilo pesmi o Slovenki in njeni deželi čim bolj približati poslušalcem, so se odločili, da bodo nastopili v belokranjskih narodnih nošah. A to ni bila edina nagrada, zanje je bila nagrada tudi, da so jih domačini toplo sprejeli, zato so samo zanje tudi potem, ko so že ugasnile odrske luči in kamere, vzeli inštrumente v roke in skupaj z njimi zapeli pod zvezdami. »Čar števerjanskih borovcev in belokranjski pridih sta nam pomagala do dobrega nastopa,« pravijo fantje, prepričani, da se v Števerjan še vrnejo.