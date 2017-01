S planine pridejo krave in nas zabodeno gledajo

Petčlanska skupina Boring Couple je hišni bend literarno-umetniškega društva Lud Literatura. Sestavljajo jo pesniki in glasbeniki, ki so tako ali drugače povezani z omenjeno ustanovo in vpeti v literarni svet. »Skupina je nastala lani za dogodek Lud Literatura, s katerim se končajo spomladanski dnevi knjige,« nam je zaupal avtor besedil Primož Čučnik. »Pravzaprav je bilo tako, da sva z Ano Pepelnik na poti iz trgovine razmišljala, kdo od literatov, ki jih poznava, igra tudi inštrument. Andrej Hočevar je bil edini, za katerega sva vedela, da je že imel izkušnje z bendom. Mitja Drab, ki so nama ga priporočili, je, kot se je izkazalo, tudi igral v srednješolski skupinah. Ana Svetel pa je klasično izobražena pianistka, ki poučuje klavir. Prav njen pianino je bil shranjen na uredništvu. In tam smo nekaj časa intenzivno vadili za ta prvi nastop 21. aprila v Vodnikovi domačiji. V resnici smo vadili bolj malo, saj je skupina uradno in zares nastala 21 dni prej, to je 1. aprila. Prvi nastop je nato potekal v prijateljskem vzdušju, čeprav smo premalo vadili in odigrali tudi komad, ki ga še niti nismo dobro znali. To je bil temačni Trems, ki je še danes ena od naših najljubših skladb, saj je prva avtorska.«



Boring Couple je bend v polnem pomenu besede. Med člani se razpredata glasbena napetost in radovednost, ki nastaneta le ob skladnem zorenju ustvarjalcev, ki imajo skupni cilj. To je dandanes prava redkost, saj si poklicni glasbeniki ne morejo privoščiti, da bi delovali zgolj v eni matični zasedbi, zato se večinoma selijo med postavami in kolektivi, da bi lahko nabrali kupček novcev za preživetje. Odlika zasedbe Boring Couple, ki je jeseni lani v samozaložbi izdala dva digitalna albuma Dolgočasni pari in Krave, ki ju najdemo na bandcampu skupine, so nedvomno besedila, kar dokazujejo tudi aranžmaji, ki so na meji literarnega branja. Všeč nam je, da so melodije in glasbene strukture nepretenciozne, a učinkovite ter v barvi zvoka nedorečene, tako jim lažje zaupamo in se jim predamo. Odlično za razumevanje narave skupine je poslušanje njihovih priredb, že izbor avtorjev (Lambchop, Jim O'Rourk, Bonni Princ Billy) nam pove, da imamo opravka z zasedbo, ki nosi misel. Priredbe so povsem posvojene, nekatere skladbe smo morali preveriti na spletu, da smo se prepričali, ali so avtorske ali ne. »Po prvih poskusih s priredbami, ki smo jim dodali slovenska besedila in nove aranžmajske poudarke, smo namreč začeli ustvarjati lastne skladbe, čeprav nikomur ni bilo povsem jasno, od kod in kako, ker tega še nikdar nismo počeli. Za avtorsko glasbo je skrbel Hočevar, besedila pa od vsega začetka, tudi za priredbe, pišem jaz. Komadi so nastajali zelo različno, včasih iz besedila, drugič iz glasbe, lahko pa rečem, da smo se samo čudili in zabavali. Mislim, da smo naslednjič začutili nekaj posebnega, ko so nastale Krave. To je bil komad, za katerega nismo vedeli, da smo ga sposobni ustvariti. Iz preproste domislice – Dol s planine pa pridejo krave in nas zabodeno gledajo – je nastal osemminutni, skorajda epski komad o človeškem stanju, nekakšno premišljevanje o naravi dobrega in slabega. Ko smo slišali to skladbo, se nam je zazdelo, da lahko izdamo ploščo. V živo smo potem s Primožem Vozljem posneli vse, kar smo ustvarili in zvadili do poletja. To je bil zapis trenutka, ki bi bil mesec prej ali pozneje nedvomno drugačen. Ampak dobro, mislim, da je prenesel pravega duha komadov, nekatere so vrteli celo na radiu, od prvega programa do Študenta. Pesmi smo izdali digitalno v samozaložbi z idejo, da bomo pozneje morda izdali vinilno ploščo. No, to je še na čakanju.«



Omeniti velja, da skupina nima bobnarja, kar je lahko zavestna odločitev ali posledica dejstva, da so bobnarji ogrožena vrsta in malone luksuz, saj povsem spremenijo dinamiko glasbenih vaj in zaplete pri ozvočevanju ter potovanju na koncerte. »Zdaj že pripravljamo nove komade, ki bi jih radi poskusno posneli v studiu. Seveda smo imeli razne težave, izgubili smo prostor za vaje, čeprav nimamo bobnov, ampak v resnici je skupina ostala skupaj, ker se imamo člani res dobro in ker uživamo v odkrivanju novega.« Vsi, ki skupine Boring Couple še niste odkrili, se vam bo priložnost ponudila 22. februarja v ljubljanski Menzi pri koritu.

Boring Couple so:



Ana Pepelnik – vokal



Ana Svetel – klavir



Mitja Drab – kitara



Andrej Hočevar – bas



Primož Čučnik – besedila