S kraljem rock'n'rolla

Ljubitelji nesmrtnega kralja rock'n'rolla so se ta teden zbrali na koncertu v ljubljanskih Križankah, kjer se je v sklopu Festivala Ljubljana odvrtel koncert v čast Elvisu Presleyju. Elvisove uspešnice je prepevala skupina Sam’s Fever, ki jo je pospremil Big band RTV Slovenija z godali.

Največji hiti slavnega pevca so bili za glasbene sladokusce tokrat nekoliko predrugačeni. Čeprav je bilo prepevanje z nastopajočimi zaradi tega oteženo, saj znane melodije niso bile takšne, kot jih pozna večina, so bili poslušalci s slišanim pretežno več kot zadovoljni, kar je pokazal tudi bučen končni aplavz.

Na koncertu smo med drugim izvedeli, da se nam v Sloveniji že januarja 2018 obeta koncert, na katerem bodo poleg Sam’s Fever spomin na Elvisa obujali še drugi glasbeniki, vključno s skupino TCB band, v kateri igrajo glasbeniki, kot so James Burton, Glen D. Hardin in Ronnie Tutt, ki so Elvisa spremljali od leta 1969 pa vse do njegove smrti v letu 1977. Koncertu je prisluhnil tudi njihov sedanji pevec Dennis Jale.