S harmoniko po Sedmerih jezerih

Učitelj in harmonikar Simon Bučar svoje učence in učenke že tradicionalno vsako leto povabi na druženje, seveda s harmoniko, s katero obiskujejo različne kraje po Sloveniji. Letos, ko je bil na vrsti že peti tak projekt, so se s harmonikami, potem ko so se že povzpeli na Triglav, se sprehodili po slovenski obali, ob Kolpi ter bili v Postojnski jami, odpravili še na slikovita Sedmera jezera. »Na letošnji projekt smo se skrbno pripravljali že dalj časa. Pa ne le z inštrumenti, pač pa smo morali poskrbeti tudi za primerno kondicijo. Zato smo se štirinajst dni pred tem odpravili na Roblek, kjer so prav tako odmevale harmonike,« nam pove Simon Bučar. Harmonikarji pa so letos za ta podvig izbrali Avsenikovo pesem Iz Bohinja, saj je bil dvodnevni glasbeni pohod zaključen ravno ob biseru gorenjske, Bohinjskem jezeru, ter tudi s Slakovo skladbo z naslovom Vrh planin. Obe so udeleženci ves čas prepevali z glasbeniki, za spremljavo na trobenti je poskrbel Aleš Šuštaršič, ki je tudi harmonikar Bučarjeve glasbene šole. Iz Zadnjice so se prvi dan odpravili proti Prehodavcem, kjer so na Zasavski koči naredili daljši postanek in zaigrali ob prvem jezeru. Pot so nadaljevali proti Koči pri Triglavskih jezerih in tam prenočili. Zvečer so ob igranju Bučarjevih učenk in učencev marsikoga pošteno zasrbele pete. A že zgodaj zjutraj so se odpravili naprej, proti zadnjemu Črnemu jezeru, nato pa pot nadaljevali čez planino Viševnik do Planine Jezero in se preko Vogarja spustili do Bohinjskega jezera. »Pri vseh sedmih jezerih so pele harmonike, kitare, trobenta in bariton,« še pove Simon Bučar, ki ne dvomi, da bodo vsem še dolgo ostali v srcu le lepi spomini. Hkrati pa se njegovi učenci že veselijo novega projekta. Kam jo bodo mahnili prihodnje leto, seveda za zdaj še ostaja skrivnost.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«