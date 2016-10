S citrami raznežili severne sosede

V Avstriji so tudi letos podelili glasbene oskarje, častno nagrado za življenjsko delo pa je letos prejel zdaj že nekdanji Ansambel Mihe Dovžana, ki je ostal mnogim poznan predvsem po zvenu citer. V imenu ansambla je nagrado prevzel Ive Dovžan, soustanovitelj zasedbe in Mihov brat.



Nagrada za citrarja



V avstrijskem Hitzendorfu, nedaleč od Gradca, je bilo natanko pred tednom dni glasno in živahno, saj je tam znova potekal glasbeni koncert, imenovan Oberkrainer Kristall, na katerem vsako leto sodelujejo skrbno izbrani domači in tuji narodno-zabavni ansambli, ki jih tja povabi organizator Rudi Mally, avstrijski glasbenik in gostinec ter velik ljubitelj Avsenikove glasbe. Nekajtisočglava množica je štiri ure s stoječimi ovacijami nagrajevala vse nastopajoče, med katerimi so bili tudi naši Hišni ansambel Avsenik, Štajerskih 7 ter Kvintet slovenskih deklet. Rdeča nit dogodka pa je vselej podelitev mednarodnih častnih nagrad za življenjsko delo na področju narodno-zabavne glasbe.



To nagrado si je po mnenju organizatorja tokrat prislužil Ansambel Mihe Dovžana, ki pa žal ne obstaja več. Leta 1959 ga je Miha ustanovil skupaj z bratom Ivetom, najbolj prepoznavni pa so bili po zvenu citer, na katere je igral Miha, ki je veliko nastopal in snemal tudi s kvartetom Fantje na vasi in kvintetom Gorenjci iz Naklega. Dolga leta pa je na nastopih spremljal tudi pevko Ivanko Kraševec ter operne pevke Ružo Pospiš, Zlato Ognjanovič in Olivero Katarino. Miha je z bratom Ivetom, sicer kitaristom, napisal okoli 250 izvirnih skladb, tudi za slovenske filme, izdanih pa je bilo več kot 60 kaset in plošč.



Avstrijci so nas prehiteli



Letošnjo podelitev je v Hitzendorfu spremljal Simon Golobič, odličen poznavalec in zbiratelj vsega snovnega in nesnovnega s področja narodno-zabavne glasbe, ki je po prireditvi povedal, da je bila odločitev organizatorja, da nagrado za življenjsko delo podeli prav Ansamblu Mihe Dovžana, skrbno pretehtana in so se z njo strinjali najboljši, mednarodno priznani glasbeni strokovnjaki ter izvajalci narodno-zabavne glasbe. »Miha Dovžan je brez dvoma najboljši slovenski citrar, žal pa se dogodka zaradi bolezni ni mogel udeležiti, zato je nagrado v imenu ansambla prevzel njegov brat Ive, komponist in kitarist, ki je v nemškem jeziku skromno in prijazno nagovoril prisotne,« je povedal Golobič. Zahvalil se je, da niso pozabili na njihovo glasbo, ki je kar tri desetletja nastajala iskreno in iz srca.



»Sploh pa so nas naši sosedje spet prehiteli po levi in po desni, saj oni nagrajujejo ansamble, ki bi jih doma morali nagraditi že pred desetletji in se jim zahvaliti za izjemen glasbeno-kulturni prispevek. Pozabljamo, da imamo (v zadnjem času) ob poplavi s hitrim tempom nasičenih skladb mladih ansamblov poleg Avsenikove, Slakove, Kovačičeve, Bardorferjeve glasbe in glasbe številnih drugih izjemnih izvajalcev domače glasbe na razpolago tudi glasbo Ansambla Mihe Dovžana, ki poboža in omehča še tako čvrsto slovensko dušo, le prisluhniti ji je treba,« je misli strnil Golobič.