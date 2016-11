S čarobno palico odganja dežne kaplje

Ko njegovi prsti drsijo po kitarskih strunah, je to že blizu čarovniji. Zatorej ni čudno, da se je Keith Richards zapisal v glasbeno zgodovino kot eden od najboljših kitaristov vseh časov. Pa vendar mojster legendarne skupine Rolling Stones ne ustvarja čarovnije le, ko beseda nanese na glasbo, ampak naj bi bila v njem tudi posebna moč, s katero lahko nadzoruje in uravnava vreme. A ne brez svojega čarovniškega pripomočka, živo okrašene čarobne palice.



Prihodnji mesec jih bo dopolnil že 73 in se skoraj nikamor in nikoli ne odpravi brez svoje lesene palice. A če je kdo mislil, da mu ta pomaga pri hoji, je v pošteni zmoti. »Gre za vraževerje,« pripoveduje glasbenik.

