Rože za Elzo? Ne, bicikel za Eldo

Elda Viler je eden od tistih znanih slovenskih obrazov, ki pogosto nastopajo na dobrodelnih prireditvah. Če se le da, se odzove, takšnih prireditev pa je, upoštevajoč dandanašnje okoliščine, veliko. Te dni je nastopila na eni od njih, presenečenje pa je čakalo tudi njo. Ne prav davno je prestala operacijo kolka in zdaj okreva po posegu. K sreči ni priklenjena na posteljo in tudi nima večjih težav, se pa mora vseeno paziti in biti previdna pri vračanju v kondicijo. O njeni operaciji je bilo veliko zaslediti v medijih, z njo so bili seznanjeni tudi v Plesnem mestu, organizatorju prireditve Pozdrav počitnicam, in so se jo odločili presenetiti. Po nastopu so ji namreč podarili trokolo integra sport. Elda o tem ni vedela ničesar, saj so skrivnost zadržali zase vse do trenutka, ko so kolo pripeljali na oder.



Poškodba in operacija kolka nista mačji kašelj, kljub uspešnemu posegu in okrevanju pa se mora paziti. Kolesa, kakršnega je bila vajena dolga leta, ne bo mogla ali smela več voziti, kar zanjo vsekakor ni razveseljivo. S poganjanjem pedalov je prišla marsikam, saj je bilo prav kolesarjenje poleg sprehodov na Šmarno goro in po okolici del njenega vsakdanjika. Kolo je tudi sicer posredno povezano z njeno poškodbo, saj je zaradi neodgovornega motorista padla z njim in si poškodovala kolk.



»Zame je bilo to popolno presenečenje. Šla sem na nastop, kot na nastop pač. Ob koncu so na oder prinesli veliko košaro cvetja. Mislila sem, da gre za šopke za nastopajoče, in se razveselila, saj imam rože rada. Potem pa sem poleg rož dobila še kolo! Še dobro, da me ni kap, saj je bilo to popolno presenečenje, pa tudi sicer ni ravno običaj, da pevci za darilo dobimo bicikel,« je povedala.



Darila se je nadvse razveselila. »Kolo pogrešam še bolj, ker na njem nisem bila že nekaj časa, sploh pa zame ni priporočljivo, da lezem nanj. Gibam se in hodim že normalno, a previdno. Ampak na tega sem že sedla. Dodatno stabilnost mu namreč zagotavlja prav to, da ima tri kolesa. Peljala se še nisem, krstila pa sem ga, in že nestrpno čakam, da se bom lahko podala na vožnjo,« je dodala največja slovenska pevka vseh časov in se še enkrat zahvalila za prijetno presenečenje in lepo darilo.