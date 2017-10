Rockerskemu velikanu Tomu Pettyju odpovedalo srce

Danes je dan, ko je umrla glasba. Tako je pevka Sheryl Crowe navedla citat glasbenega hita American Pie, ko jo je dosegla vest, da je nepričakovano v 67. letu starosti odšel rockerski velikan Tom Petty, ki je na svetovnem zemljevidu zažarel v 70. letih s skupino Tom Petty and the Heartbreakers. Njenim besedam je sledil slap sožalnih sporočil zvezdnikov, kot so Brian Adams, Courtney Love Cobain, John Mayer, Lena Dunham in Stephen King. Če jih med tistimi, ki so se ovili v črnino, omenimo le peščico.

Še pred enim tednom je bilo vse v redu. Minuli teden je Petty stal na odru še enega v vrsti koncertov v sklopu 40-letnice skupine, ki ga je izstrelila med zvezde. In čeprav je globoko v sebi vedel, da bo to zanj morda poslednja koncertna turneja, »lagal bi, če bi trdil drugače«, je mislil, da je morda napočil čas, da izpreže in se bolj celovito posveti družini. Sanjalo se mu ni, da ga bo izdalo srce.

