Rock mulčki pojejo za  revne otroke

LJUBLJANA – V Cankarjevem domu se nam obeta spektakularen koncert otrok Osnovne šole Nove Jarše, ki skupaj z nekaterimi slovenskimi izvajalci zbirajo denar za otroke iz socialno ogroženih družin, že tretji koncert Otroci za otroke. Otroški pevski zbor šteje neverjetnih 82 otrok, kar je za majhno šolo presenetljiva številka. »Ko smo ga prevzeli, je zbor štel deset ust, nato pa smo spremenili program pesmi, saj sem prisluhnil željam otrok. Poskušamo biti drugačni, v trendu s časom in glasbo, ki je otrokom blizu, pri čemer nikakor ne pozabljamo na izročilo glasbene preteklosti,« poudari Emir Jušič, zborovodja in razredni učitelj.



Prvo leto so napolnili Španske borce in prepevali skupaj s Pepelom in krvjo, Ladom Leskovarjem, Tanjo Ribič in Hamom, drugo leto pa so že napolnili dvorano Cankarjevega doma. Priprave za letošnji koncert so začeli že septembra, predsednica ZPMS Darja Groznik je bila navdušena nad idejo, letos bosta koncert spremljali tako televizija kot radio, s čimer so se pojavile nove obveznosti, zadeva pa je zrasla še na višjo raven.



Sporočilna vrednost komadov



A zbora ne odlikuje zgolj veliko število otrok, velik poudarek dajejo besedilu, poudarja Jušič. »Večina pesmi ima pomembno sporočilno vrednost. Pogovarjamo se o ljubezni, rojstvu, smrti, mobingu, zaničevanju, nasilju, o drogah,« o svojih varovancih ponosno pove zborovodja. Peli so tudi Tokčevo Rekli so (Dan D), dodaja, katerega besedilo se glasi: Rekli so mi, da sem kurbin sin, malce drugačen, malce fin … »Nekaj dni smo potrebovali, da smo besedilo analizirali. Vprašal sem jih, ali je med njimi kdo, ki ni bil še nikoli ozmerjan, in skupaj smo ugotovili, kako to boli in da povzroča nelagodje in grozne občutke. Nato sem jim pokazal videospot, v katerem baletnik pleše okoli lesenih hišk na Tromostovju. Zdel se jim je blazno smešen. Potem je nekdo ugotovil, da pleše balet in da je drugačen … Zelo pomembne poudarke nosijo ta besedila. Ko smo prišli do te točke, sem jim prebral besedilo, šele nato sem jim spustil zvok,« navdušeno pojasnjuje Jušič.

Otroci za otroke danes zvečer v Cankarjevem domu



Zveza prijateljev mladine Slovenije skupaj z OŠ Nove Jarše vabi na dobrodelni koncert Otroci za otroke, ki bo danes ob 19. uri v Cankarjevem domu. Z izkupičkom bodo pomagali otrokom iz socialno šibkejših družin. Na koncertu bosta otroška zbora RTV in OŠ Nove Jarše nastopila skupaj s Severo in Galom Gjurinom, Tokcem (Dan D), Tomijem Megličem (Sidhharta), Borutom Maroltom, Ulo Ložar in Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana. Otroke je treba oborožiti z znanjem, kako se obvarovati, jim dati informacijo, kaj jih čaka, ne pa jih zavijati v vato.

Vprašali smo se, dodaja, kaj pa lahko mi v takem primeru naredimo. »Če se bomo obnašali enako, nismo nič boljši. Predlagal sem, da bi namesto teh besed, ki jih oni izrečejo, dali roko pred usta. In je prišla gesta Rekli so mi, da sem – tiho. In ko to naredi 32 otroških ust v Španskih borcih, ko nastane popolna tišina … Aplavz je bil bučen. Starši so to razumeli – otroci so tako izrazili protest proti vsem možnim verbalnim deliktom. Tokcu sem rekel, mi bomo peli ta komad tako, ti lahko to zapoješ. A namesto tega je spremenil besedilo – kurbin sin v mamin sin, prasica v prašiček. To se je otrokom zdelo zelo zabavno,« se spominja sogovornik.



