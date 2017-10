Robert Glasper v Ljubljani

V petek, 24. novembra, bo v Cankarjevem domu nastopil ameriški pianist in producent Robert Glasper. Večkratni nominiranec za grammyja nas bo obiskal s svojim triom. Gre za drugi koncert v sklopu serije Musicology Barcaffe Sessions – uvodni je bil 30. septembra z nastopom britanske acid jazz skupine Incognito v Cvetličarni. Osnovno vodilo koncertov je, da z neposrednim stikom z obiskovalci vzpostavijo pravi klubski občutek. »Poudarek je na skrbno izbranih jazz, funk, soul in r'n'b glasbenikih svetovnega formata, prav toliko pozornosti pa namenjamo ozvočenju, izboru in ureditvi koncertnega prostora ter drugim pomembnim dejavnikom, ki naredijo izkušnjo zapomnljivo,« so pojasnili organizatorji.

Omenjena serija koncertov je minulo sezono doživela zavidljiv uspeh v Beogradu, kjer so nastopili Gregory Porter, Brand New Heavies, Hindi Zahra, Jose James in Meshell Ndegeocello. Robert Glasper nedvomno spada med najbolj izstopajoča imena mladih jazz glasbenikov. Utrdil se je z izjemnima albumoma Black Radio in Black Radio 2 – njegova aktualna izdaja Cvered pa ga vrača v bolj akustične jazz vode. Pri ustvarjanju albuma, ki je bil posnet v živo v Los Angelesu, sta se mu pridružila izjemni basist Vicent Archer in bobnar Damion Reid. Na njegovem programu lahko pričakujemo jazzovske predelave skladb hiphop in r’n’b ustvarjalcev, kot so Kendrick Lamar, Musiq Soulchild in John Legend, ter priredbe pesmi Radioheadov. »Nisem želel vrnitve v trio, s katerim bi odigral en kup standardnih ali originalnih jazz kompozicij, saj bi s tem izgubil precej poslušalcev, ki sem jih dobil z igranjem mainstreamovskega r'n'b. Zato sem se odločil za zlato sredino – k triu sem se vrnil s priredbami pesmi kolegov iz različnih žanrov, kar je tudi zame prvič. Ta album bo zato zadovoljil tako apetite moje jazz publike kot tudi tiste, ki sta ji bližje r'n'b in hiphop. Fanta, s katerima igram, izjemno cenim, ob njiju se v glasbenem pogledu počutim odlično. Se vidimo v Ljubljani,« je povedal Glasper.