Resna glasba z občutkom za žur

Minuli petek je slovenska metal skupina Noctiferia predstavila svoj aktualni studijski izdelek Transnatura. Gre za izjemno zanimiv album, saj so se fantje predstavili v akustični izvedbi. Na njem je 11 skladb, ki so prerez njihovega glasbenega opusa s poudarkom na zadnjih treh albumih. »O akustičnem albumu smo se začeli pogovarjati pred približno dvema letoma. S kitaristom Igorjem Nardinom sva se navduševala nad zamislijo, da bi svoje skladbe odigrali v akustični izvedbi, a smo imeli toliko dela z nastopi in drugimi obveznostmi, da je ideja zamrla,« nam je zaupal pevec skupine Giani Poposki. »No, potem je prišla pobuda Jureta Longyke, da bi nastopili v njegovem projektu Izštekani. S tem je moja pobuda dobila brco v rit in stvari so se začele premikati. Naš klaviaturist Damjan Tomoski je kompozitor. Predlagal je drugačen pristop, namesto da bi skladbe zgolj zaigrali z akustičnimi glasbili, smo spremenili tudi nekatere rife in akorde. Pri nekaterih smo spremenili žanr, iz metala smo jih spremenili v jazz, gipsy swing. Tako se je začel ostriti album Transnatura.« Od nastopa na Izštekanih bo decembra minilo že eno leto, album pa se je zdaj znašel na prodajnih policah. Aprila se bo zgoščenki pridružila še dvojna omejena vinilna deluxe izdaja, na kateri bo 15 skladb. Ploščo so posneli v studiu Negligence v Šentjakobu, kjer ves čas snemajo. Tja so prihajali svoje dele odigrat tudi glasbeni gosti. Pod miks in mastering se je podpisal Janez Križaj, ki ima veliko izkušenj z akustičnimi izdajami. »Skladbe, ki so se znašle na plošči, smo izbirali po občutku. Vsak je nekaj izbral, preizkusili smo vse potencialne hite, ki smo jih ustvarili ta leta. Prav fino jih je bilo preslikati v akustiko,« se spominja Poposki. »To je bilo še v času videospotnic, poslali smo jim svoj videospot. To je bil totalni black metal šus.«



Od Ljubljane do Skopja



Album Transnatura je bil končan že spomladi, nato pa je čez poletje zorel med zadnjim miksom in masteringom. Medtem je skupina intenzivno iskala založbo, pri kateri bi ga izdali. Zanimanje je prihajalo tudi iz tujine, saj si je Noctiferia ustvarila veliko bazo oboževalcev po Evropi in celo na Kitajskem, kjer polnijo glasbene dvorane. Na koncu so fantje izbirali med avantgardno angleško založbo in med ponudbo založbe Nika. Odločili so se za slednjo, predvsem zaradi tega, ker bodo tako bolje pokrili domače okolje. Trenutno že potekajo intenzivni pogovori za koncertno serijo z začetkom naslednjega leta in balkansko turnejo, ki bi jih peljala od Ljubljane do Skopja. Prav tako se je pojavila pobuda, da bi svojo glasbo predstavili ob spremljavi simfoničnega orkestra v Cankarjevem domu. Tam bi se jim pridružili številni glasbeni gostje. Gre za izvrstno zamisel, ki bi združila dva na videz ločena pola metala in tako imenovane resne glasbe. Glede na prve odzive na album bi bil tovrstni koncert zagotovo razprodan. »Odziv na akustični album je bil presenetljivo dober. Malo smo se bali, ker imamo veliko fenov samo v metalski sceni. Na koncerte so prišli tudi drugi ljudje, ki nas prej niso poznali, in jim je bilo všeč. V bistvu doslej nismo imeli slabega odziva. Gre za resno glasbo, ki kljub temu ohranja občutek za žur.«



Za glasbenike je bil precejšen izziv prehod iz električnega in glasnega metala v akustično izvedbo. »Mi smo metalci, izhajamo iz kitar, imam rjoveč vokal. Pri akustiki je zelo pomembna dinamika, bobnar se mora brzdati, tudi jaz sem moral uporabiti drugačno tehniko petja. Prej smo igrali kitare na distorzijo, zdaj tega ni bilo. Povrhu smo dali priložnost drugim glasbilom, pihalom, godalom in trobilom. Vse skupaj je bistveno bolj dinamično. Imeli smo veliko vaj, da smo osvojili akustiko, se ustalili v ritmu in tempu. Trobila in pihala so bila moja zamisel, želel sem, da bi naši glasbi pridala balkanski melos, kar nam je tudi uspelo.« Vsi aranžmaji in tonski zapisi za ploščo so delo Damjana Tomoskiga, ki študira na glasbeni akademiji.



Darilo za 20-letnico benda



Čeprav Noctiferia trenutno večino energije usmerja v promocijo Transnature, še vedno ostaja neuklonljiv metal band, ki je nastopil že na vseh odrih po državi in se še vedno rad odzove na vsako povabilo za nastop. Transnatura pa nedvomno spada med albume, ki bodo pritegnili široko množico poslušalcev in bodo zbližali dva svetova ljubiteljev glasbe. »Na neki način si album poklanjamo za 20-letnico benda. Na njem vidimo, kako se je bend razvijal vse od nastanka, ko smo igrali poganski blackmetal in se razvili v tehnični death metal, nato smo imeli fazo industriala in končali pri modernem metalu oziroma extreme metalu. Na koncu pa je prišla akustika, ki je dosti inteligenten, resen izdelek.« Na vsak način album dokazuje, da imamo opravka s tehnično in izvedbeno vrhunsko glasbeno postavo, ki v marsikaterem pogledu presega meje Slovenije in jo lahko postavimo ob bok vrhunskim sorodnim skupinam v tujini.

Noctiferia so: Uroš Lipovec – bas kitara



Mathias Gergeta – bobni



Roman Fileš – kitara



Damjan Tomoski – klaviature Diskografija



Gods of Pocka (1996, demo)



Eternal Blasphemy (1997, v živo)



Baptism at Savica Fall (1998)



Inhuman (2000, demo)



Per Aspera (2002)



Slovenska morbida (2006)



Death Culture (2010)



Pax (2014)



Transnatura (2016)