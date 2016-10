Razkrila je Ljubimca

Neda Ukraden je v teh dneh javnosti predstavila pesem z izzivalnim naslovom Ljubavnik (Ljubimec). Pesem je del njenega novega albuma Terapija. »Nova pesem po prvem poslušanju daje vtis velikega regionalnega hita, s čimer se strinjajo številni, ki so videli oziroma slišali delček spota oziroma pesmi. Prepričana sem, da je to ena od skladb, ki jih bom še posebno z veseljem prepevala na prihajajočih koncertih,« je ob izidu povedala pevka, ki je prav pri tej pesmi namenila veliko pozornosti tudi snemanju videospota. Zanimivo je, da je eno od glavnih vlog dodelila Milici, hčerki svojega zeta iz prvega zakona. »Milico, ki je stara 19 let in je odlična študentka, imamo zelo radi in jo štejemo za del družine – tako kot ona nas. Naša družina je dober zgled tega, da ločitev ni nujno travmatična, če so vpleteni med seboj dovolj ljubeči in spoštljivi!« je prepričana zvezdnica. Nedin prvi mož je bil pokojni režiser na TV Sarajevo Milan Bilbija, s katerim sta skočila v zakon, ko je bilo njej komaj 18 let, ločila pa sta se tri leta pozneje. »Prepričana sem, da bosta tako nova pesem kot videospot zanjo všeč mojim poslušalcem, ki mi vsa ta leta dajejo moč, motivacijo in dodaten veter v hrbet, da sem po njihovi zaslugi še boljša, ustvarjalnejša in mlajša,« je dejala 66-letnica.



Album Terapija so v Beogradu premierno predstavili na prestižni zabavi, ki so se je udeležili številni balkanski zvezdniki. Med gosti so bili Lepa Brena, Željko Samardžić, Goca Tržan in še nekateri drugi. Zabava je potekala v vili Jelena, gostiteljica pa je bila z njo zelo zadovoljna. »Navdušena sem nad tem, kako je bilo vse tako, kot je treba – od elegantnega prizorišča, vzdušja, ki so ga ustvarili moj bend in tamburaši, do najdražjih gostov, ki so bili z nami,«





Album Terapija je nastajal kar štiri leta. »Vanj sem vložila izjemno veliko energije. Pomagalo mi je najmanj sto ljudi, avtorjev, snemalcev, režiserjev, aranžerjev. Veseli me, da pesmi pokrivajo širok spekter, od popa do zabavne glasbe in tamburašev, da govorimo o vznemirljivem in niti malo dolgočasnem albumu. V vsakem primeru sem zelo srečna in zadovoljna in pričakujem, da bo album dolgo aktualen.«