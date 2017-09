Rami se je prelevil v Freddieja Mercuryja

Nedavno je svet obkrožila prva fotografija s prizorišča snemanja filma o legendarni glasbeni skupini Queen. V filmu z naslovom Bohemiam Rhapsody, tako se imenuje njihova največja uspešnica, je zahtevno vlogo Freddieja Mercuryja prevzel igralec Rami Malek.

1985. je Freddie nastopil na koncertu Live Aid.

Prvi posnetki njegove preobrazbe so oboževalce navdušili, saj je Rami v naslovni vlogi zelo prepričljiv. Včeraj so prišli v javnost novi posnetki s prizorišča snemanja, minuli konec tedna so namreč poustvarili Freddiejev nastop na legendarnem koncertu Live Aid. V ta namen so postavili pravi oder, na prizorišču dogajanja pa je bil tudi originalni kitarist skupine Queen Brian May, sicer tudi producent filma. Rami je nosil takšna oblačila kot tedaj Freddie, namestili so mu velike zobe in seveda neponovljive brke. Prisotni so bili tudi koreografi, ki so mu pomagali pri posnemanju Freddiejevih odrskih vragolij, ter Gwilym Lee, ki upodablja že omenjenega Briana Maya. Zagotovo mu ni bilo lahko, ko ga je pravi May pozorno spremljal izza kamer.

Rami je nosil taka oblačila kot Freddie, namestili so mu velike zobe in brke.

Koncert Live Aid je potekal leta 1985, nastop skupine Queen pa je bil nedvomno njegov vrhunec. Freedie je osrednji junak filma, ki prikazuje zgodbo od začetka skupine leta 1970, ko se je združil z Brianom Mayem in Rogerjem Taylorjem, do že omenjenega nastopa na Live Aid. Na snemanju sta bila tudi Ben Hardy kot Roger Taylor, ki je bil bobnar skupine, in Joseph Mazzello kot basist John Deacon. »Kadar odprete oči in v ogledalu zagledate povsem tujo osebo, kako vas opazuje, je to zelo poseben občutek,« je preobrazbo komentiral Rami. S pomočjo tehnologije bodo popravili Malekov glas, da bo čim bolj podoben Freddiejevemu. Film režira Bryan Singer, pod scenarij pa se je podpisal za oskarja nominirani Anthony McCarten.