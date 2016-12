Radolfijeva božična zgodba

Priljubljeni hrvaški pevec Davor Radolfi se je že povsem vživel v praznično vzdušje. Za to je poskrbela njegova nova pesem Od božiča do božiča, za katero je napisal tako besedilo kot tudi glasbo. Hkrati s pesmijo je izdal tudi videospot, pri katerem je sodelovala njegova mlajša hčerka Lea, ki se ukvarja z režijo, drugače pa stopa po očetovih stopinjah, saj je pevka v zelo priljubljeni hrvaški skupini Judette. To je že tretjič, da sta z Leo združila moči.



Radolfi se tudi zasebno že pripravlja na letošnje božične praznike, ki jih preživlja karseda tradicionalno. »Božič bom tudi letos praznoval v družinskem krogu. Zberemo se pri kosilu, ki se ga udeležijo ožji družinski člani. Za vsak božič sem doma in v njem uživam,« nam je zaupal pevec. Glede na to, da družina živi z glasbo, pri Davorju doma pesmi odmevajo tudi za praznik. »Pojemo božične pesmi ob spremljavi klavirja in kitare, saj v moji družini vsi radi in dobro pojejo. Tako da mi je resnično lepo in uživam,« pravi.



Svojo novo božično pesem bo pevec še pred praznikom v živo predstavil na koncertih v Sloveniji in na Hrvaškem, sodeloval pa bo tudi na velikem božičnem koncertu Želim život fundacije za Ano Rukavina, na kar je še posebno ponosen. Zgodba Ane Rukavina se je namreč Radolfija globoko dotaknila, ko je bil v bolnišnici zaradi poškodbe, ki jo je dobil pri košarki, in je bral o mladi ženski, ki se je z vsemi silami trudila premagati zahrbtno bolezen, a je bila ta žal močnejša od nje. »Vse, kar sem občutil v tistem trenutku, sem napisal v pesmi Ja sam na tebe ponosan in jo poklonil Anini materi,« razlaga.



Da glasbenika o dobrodelnosti niso le velika usta, pač pa je človek dejanj, smo se v Sloveniji lahko prepričali pred štirimi leti. Takrat je v Mariboru iz Drave rešil utapljajočega se dečka. In medtem ko ga imajo številni za junaka, ostaja skromen in ponižen ter meni, da bi vsak človek v podobni situaciji priskočil na pomoč. »Ne počutim se kot junak. To je bil normalen človeški odziv. Sicer pa to ni bilo prvič. Z ženo sva pred 20 leti rešila devetletnika na Crvenem otoku v bližini Rovinja,« sklene.