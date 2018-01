Prvi mednarodni festival flamenka

Pred dobrim desetletjem je v organizaciji kitarista Anžeta Palke že potekal prvi poskus organizacije flamenko festivala v Ljubljani, vendar prireditev ni premogla dovolj znanja in finančne podpore, da bi lahko pritegnila širše množice in se obdržala. Je pa takrat ta španska umetniška oblika, podobno kot pri narodno-zabavni glasbi ne gre za ljudsko izročilo, uživala v vrhuncu svoje priljubljenosti. Flamenko je postal globalna modna muha, kar je veljalo tudi za Slovenijo, saj je vsak izvajalec, ki se je pojavil pri nas, nastopal pred razprodano dvorano, nekateri celo večkrat. Plesalka Sarah Baras je trikrat razprodala Gallusovo dvorano, Paco de Lucia je polnil Križanke kot za šalo, večkrat nas je obiskal Vicente Amigo, tukaj so bili tudi Tomatito, pa Gerardo Nunes, Estrella Morente, Esperanza Fernandez, plesalka Maria Pages in številni protagonisti kot tudi pionirji španskega flamenka.



S prihodom finančne krize je tudi flamenko na globalni ravni začel izgubljati veter v jadrih, dodaten udarec je povzročila smrt ikon Paca de Lucie in Enriqueja Morenteja. Mlajše generacije so bile sprva zmedene, saj je postalo očitno, da se je tradicionalna oblika flamenka izpela, potreboval je nekaj novega in svežega, če je želel obdržati globalni primat. Ne nazadnje je tudi Paco močno zarezal v njegovo tkivo in predstavil številne inovacije – med drugimi je prvi začel uporabljati cajon –, da je pritegnil pozornost in omogočil tej umetniški zvrsti, da se je lahko razvijala naprej. Seveda so v Španiji obstajali posamezniki, ki so s svojim drugačnim pristopom in razumevanjem flamenka kot medija za izražanje že razvijali lasten sodobni slog in vztrajno pronicali na površje. Med njimi je nedvomno Rocío Molina, ki je s svojim odpadniškim izrazom že pritegnila pozornost Carlosa Saure in nastopila v filmu Flamenco flamenco. Velika borka za enakopravnost spolov in drugače spolno usmerjenih si je prislužila celo oznako izvajalke feminističnega flamenka. Njena udeležba na festivali Bi Flamenko, ki se bo odvijal med 9. in 13. februarjem v Cankarjevem domu v sodelovanju s festivalom Flamenco bienale iz Nizozemske, potrjuje, da gre za premišljen, vrhunski in aktualen izbor, ki bo obiskovalcem ponudil širok pregled trenutnega vrveža na polju flamenka doma in v tujini. Poleg predstave Padec iz raja že omenjene Rocío Molina se nam bo predstavil tudi dvojec Sara Cano in Alberto Fuentes, plesalka in pevec, ki nam bosta predstavila različne plesne tradicije od Azije do Južne Amerike. Omeniti velja tudi nastop izjemne Ane Morales, ki meša elektronsko glasbo s sodobnim flamenkom (v Ljubljani bo imela tudi plesne delavnice). Domače barve bosta s projektom Firebird branila plesalka in performerka Ana Pandur in glasbenik Giani Poposki, pevec metal skupine Noctiferia, ki jo dobro poznajo tudi onkraj naših meja.



Flamenko seveda ni zgolj ples, zato smo še kako veseli, da je polovica festivala namenjena tudi glasbi. Veselimo se koncerta Qasida z odlično mlado pevko iz Sevile Rosario La Tremendito in iranskega glasbenika Mohammada Motamedija. Skupaj bosta razkrivala korenine flamenka, ki seveda segajo vse do Bližnjega vzhoda – nastopa preprosto ne velja zamuditi. Veselimo se tudi nastopa Diega Carrasca s postavo Family Band, gre za legendo flamenka, za pevca, ki se spogleduje z jazzom, rockom in pop glasbo, obenem pa ohranja bistvo tradicije. Njegove skladbe so neredko spremljava sodobnejših flamenko koreografij. Še globlje bo v jazz posegel Alfonso Aroca, ki bo kot zadnji navduševal s svojim kvartetom in plesalcem Abelom Herano. Poleg že omenjenih delavnic bodo festival spremljale tudi projekcije filmov, pogovori z ustvarjalci in seveda druženje v Klubu Cankarjevega doma. Na vsak način gre za izjemno pridobitev za mesto in enkratno priložnost, da v enem tednu doživimo flamenko v vseh njegovih pojavnih oblikah.