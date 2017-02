Prljavo kazalište: Mi nismo estradni štos!

Štirideset let mineva od dneva, ko so kralji jugoslovanskega rocka zakorakali na pot, ki jih je popeljala med glasbene zvezde. Hrvaška skupina Prljavo Kazalište ob tej priložnosti pripravlja spektakularen koncert v ljubljanskih Stožicah. S svojimi največjimi uspešnicami bodo 18. marca na odru prebudili duha časa, ko je glasba pomenila gibanje, izražala upor in izkazovala identiteto mladih. »Takrat nismo razmišljali o tem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Mi smo ulični bend, ki mu je uspelo. Nismo estradni štos. Iz leta v leto se z enakim veseljem povzpnemo na oder ter zabavamo občinstvo,« pravi pevec Mladen Bodalec, ki se je skupini pridružil leta 1985. Edina slaba stran rock'n'rolla je, da čas mineva prehitro, nam je še povedal. In čeprav so nekoč fantje med potjo na koncert spali kar na železniški postaji, danes še vedno polnijo največje arene. Tokrat jih nestrpno pričakujejo slovenski oboževalci, o katerih smo se pogovarjali z ustanoviteljem skupine Jasenkom Houro. »Nikoli ne delamo razlik med občinstvom. Ko smo na odru, vemo, kaj moramo narediti,« pravi frontman skupine, ki se v Slovenijo vedno rad vrača, saj ima tukaj kar nekaj prijateljev. »Pred koncertom mi zelo redko uspejo obiski ali izleti,« priznava ob tem in pravi, da čeprav jih Slovenci obožujejo, ne more razglabljati o tem, kje se je slovensko občinstvo našlo v njihovih pesmih. »Ljudje oziroma glasbeniki pogosto podcenjujejo ljudi. Občinstvo si vsako pesem prevede v svoj jezik. Tudi jaz si denimo knjigo prevedem po svoje. Dejstvo pa je, da pesem v najstniških letih razumeš drugače kot odrasli,« še pravi Houra in dodaja, da si tako on kot fantje iz skupine želijo, da bi na tisoče grl z njimi zapelo večne hite.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«