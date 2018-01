Pripravite se na Noč Modrijanov

Minulo leto so mnogi pogrešali Noč Modrijanov in tudi nekatere druge koncerte. Razen ansambla Biseri, ki je v Pivki organiziral koncerta z naslovom Štirje letni časi in gostil številne glasbene goste, drugih večjih in odmevnejših koncertov, ki smo jih bili vajeni v preteklih letih, ni bilo. Pogrešali smo koncert Poskočni na poskočne, ki so ga organizirali Poskočni muzikanti v Slovenski Bistrici, pa tudi večera Ognjeni med vami, ki so ga pripravljali Ognjeni muzikanti, ni bilo. No, slednjega fantje zato niso pripravili, ker so za letošnjo jesen napovedali slovo.

Letos pa torej vsaj noč Modrijanov zagotovo spet bo, le da fantje za zdaj še ne želijo razkriti, kje in kdaj se bo zgodila. A obljubljajo, da bodo točen termin in lokacijo kmalu razkrili. Do takrat bodo na TV Slovenija vse do konca januarja ob petkih zvečer predvajali posnetke z minulih dveh noči. Ob posnetkih bodo lahko spomine obujali tudi tisti gledalci, ki jim je bilo dano ta spektakel doživeti v živo.

Poskočni muzikanti pa imajo tudi kar nekaj opravičljivih razlogov, zakaj jim lani ni uspelo organizirati lastnega koncerta. Med tednom so tudi to sezono polno zaposleni s snemanji oddaje Slovenski pozdrav v Begunjah v Avsenikovi gostilni Pri Jožovcu, kjer so tako imenovani hišni bend, ki spremlja vse nastopajoče družine. Takoj po koncu prvega dela sezone, konec novembra, so se odpravili na turnejo po Avstraliji, ki je trajala skoraj mesec dni. Tja so odpotovali na povabilo slovenskega društva v Sydneyju, obiskali pa so tudi Gold Coast, Melbourne in Perth in imeli tam skupaj sedem koncertov. V Avstraliji namreč še vedno živijo številni Slovenci, ki jim to, da pride v njihovo deželo nastopat kakšen slovenski glasbenik oziroma ansambel, veliko pomeni, saj zdomci ob slovenskih pesmih predvsem podoživljajo svojo mladost in obujajo spomine na leta, ki so jih preživeli v domovini. Niso pa bili samo na odrih in si ogledovali znamenitosti, pač pa so bili gostje tudi na nekaterih tamkajšnjih radijskih postajah. No, Poskočni so se medtem seveda že vrnili in se že posvečajo novim izzivom. Dejan Krajnc, poznan po svoji štrleči ekstravagantni pričeski, se je na primer letos pridružil jutranji ekipi Radia Celje, kjer z Evo Popovič skupaj prebujata poslušalce.

Sicer pa je januar mesec, ko si tudi glasbeniki nekoliko oddahnejo po napornem decembru. Ali pa si vzamejo več časa zase in svoja praznovanja. Eni takih so člani skupine Čuki, ki so do pred kratkim vsi praznovali rojstne dneve januarja. Odkar je lani njihovega Vinka Cankarja nadomestil nov član Miha, se jim je enotnost nekoliko skazila, saj Miha praznuje rojstni dan sredi poletja, natančneje 21. avgusta. Jože Potrebuješ, Matjaž Končan in Jernej Tozon pa so vsi vodnarji. Še prav poseben pa bo letošnji januar za njihovega Jožeta, saj bo 20. januarja praznoval abrahama, na kar se pripravlja že kar nekaj časa. Čuki so letos na sceni že 30 let. Matjaž, ki bo praznoval 26., in Jernej, ki ima rojstni dan 27. januarja, sicer ne bosta imela okroglih obletnic, a je Jože kljub temu našel tudi zanje dovolj okroglih razlogov za praznovanje. Matjaž je namreč član skupine Čuki že okroglih 20 let, Jernej pa deset. Ja, sami jubileji torej, zaradi katerih bo nedvomno še zelo veselo.

