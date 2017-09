Priljubljeni pevec izgubil bitko z rakom

Po boju z rakom na želodcu je v soboto v krogu družine, prijateljev in glasbenih sodelavcev v starosti 68 let umrl soul pevec Charles Bradley, poročajo tuje tiskovne agencije.

Bradley je bil leta znan predvsem kot imitator Jamesa Browna, medtem ko je svetovno slavo doživel šele v zadnjih letih. Svoj prvi avtorski album No Time For Dreaming je tako objavil šele leta 2011, revija Rolling Stone pa ga je uvrstila med naj albume leta. Pravili so mu tudi »kričeči orel soula«.

Potem ko je lani zbolel za rakom, se je bolj ali manj umaknil iz javnosti. Letos je nato znova začel nastopati in se je podal na turnejo, ki pa jo je nedavno predčasno zaključil, piše britanski BBC.

V življenju je sicer kot priložnostni delavec opravljal vrsto različnih del, tudi veliko precej nenavadnih. Bil je tudi brezdomec, prisiljen spati na ulicah in vlakih podzemne železnice v New Yorku. A kljub vsemu ni nikoli prenehal ustvarjati glasbe, v katero se je zaljubil kot najstnik na koncertu Jamesa Browna.

O njegovi zanimivi življenjski poti so posneli dokumentarni film Charles Bradley: Soul of America.