Priljubljena pesem Helene Blagne plagiat? Odgovor dive presenetil

Pred in med prazniki vsi radi prisluhnemo božičnim pesmim in teh Slovenci nimamo malo. Zagotovo ena najbolj priljubljenih je pesem Na božično noč. Leta 2010 so v glasbenih krogih ugotovili, da gre pravzaprav za plagiat. Nemška avtorja Grant Stevens in Micki Meuser sta pesem z naslovom Man of the World s skupino The Window Speaks izdala leta 1987, dve leti pred slovensko skupino Pop Design, ki je Božično noč izdala leta 1989 na albumu Slava vojvodine Kranjske.

Naša bralca Rok in Filip sta nas opozorila na pesem slovenske glasbene dive Helene Blagne. Po njunem mnenju je pesem V beli božični noči (2005) plagiat pesmi Eleni izvajalca Demisa Roussosa iz leta 1998.

Po odgovor smo se napotili k izvajalki Heleni Blagne, ki je v odgovoru zapisala: »Ne gre za precej podobno skladbo, temveč popolnoma isto, saj gre za prevod.« Na naknadno poslana vprašanja, kako in ali sploh se pogodbeno usklajujejo takšne dejanja, nismo dobili odgovora.

Obema različicama lahko prisluhnete spodaj.