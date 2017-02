Prihaja muzikal Alpska saga

Po nekaj mesecih dela je nekdanji pevec in vodja skupine Agropop Aleš Klinar v četrtek javnosti ponosno predstavil najnovejši projekt, ki ga je ustvaril s sodelavci. Na odrske deske namreč spomladi prihaja muzikal z glasbo skupine Agropop – Alpska saga. Že nekaj let ljudje Klinarja nenehno sprašujejo o možnosti, da bi se agropopovci vrnili na odre, saj so jim v spominu ostali njihovi ponarodeli hiti in pa koncerti, kjer se je množica praviloma zabavala do zgodnjih jutranjih ur. »Zaradi Šerbinega zdravstvenega stanja to ni mogoče, saj brez nje ni Agropopa. Z Gorazdom Slakom, zdaj izvršnim producentom muzikala, sva tako, že okajena, nekega večera dobila idejo za muzikal,« je brez dlake na jeziku rojstvo ideje na predstavitvi muzikala v Štalci pri Vodnikovi domačiji v ljubljanski Šiški opisal Klinar. »Zgodbo je lahko napisala le Desa Muck in hvalabogu je privolila,« je še povedal.



Glavni junak je seveda Franček piromanček, ki ga po tem, ko je v oddaji Znan obraz ima svoj glas imitiral tudi Klinarja, igra vsestranski Tilen Artač. Glavno žensko vlogo vaške dekline Lojzke so zaupali Ani Mariji Mitić, Jasmino bo odigrala lepa in energična go-go plesalka Kristina Mišović, Frančkovega očeta pa tudi producenta pa igralec Jernej Čampelj.



V muzikalu bodo vključeni vsi Agropopovi hiti, kot na primer Samo milijon nas še živi, Franček piromanček, Ti si moj sonček … pa tudi dve novi pesmi – Če hočeš moja bit in Pleš Slovenka. Celotna ekipa Alpske sage je v vročičnih pripravah na predpremiere, ki se začnejo spomladi, uradna premiera, na katero je prihod obljubila tudi Šerbi, pa bo 1. aprila v Špasteatru.